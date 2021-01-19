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Teknoloji Telegram ile ilgili flaş hamle! Kurucusu Pavel Durov'dan açıklama geldi
Teknoloji

Telegram ile ilgili flaş hamle! Kurucusu Pavel Durov'dan açıklama geldi

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası büyük popülarite kazanan Telegram'ın kapatılmasına yönelik flaş bir başvuru yapıldı. Konuyla ilgili Telegram kurucusu Pavel Durov, "Ocak ayının başında şiddet eğilimi ile ilgili raporların artmasıyla birlikte şiddet yanlısı kanallar moderatör ekibimiz tarafından kapatıldı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 14:21:00 -
Telegram ile ilgili flaş hamle! Kurucusu Pavel Durov'dan açıklama geldi

ABD seçimleriyle birlikte artış gösteren olaylardan dolayı Parler uygulamasının Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmasıyla birlikte bu kez oklar Rusya merkezli Telegram'a döndü. Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne Telegram'ın kapatılması için başvuru yapıldı.

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini değiştirmesi ve yeni halini zorunlu olarak kabul ettirmeye çalışmasıyla birlikte kısa süreliğine pek çok kullanıcı WhatsApp'ı terk etmiş ve başta Telegram olmak üzere diğer alternatif uygulamalara yönelmişti. Telegram, gördüğü ilgiden öyle memnundu ki bu süreçte toplam kullanıcı sayısını 500 milyonun üzerine taşımayı başardı.

Diğer yandan Telegram'ın başı ABD'de dertte. ABD seçimlerinin artan şiddeti körüklediği gerekçesiyle uygulama mağazalarından kaldırılan Parler'ın ardından Telegram hedef tahtasına oturdu. Şirket ise şiddet yanlısı hesapları hızlıca kapatma yoluna gitti.

Telegram'ın kurucusu olan Pavel Durov, ABD'deki gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada Telegram'ın barışçıl tartışma ve protestolara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerken, Hizmet Şartları kapsamında şiddet yanlısı çağrıların engellendiğini kaydetti.

Durov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak ayının başında şiddet eğilimi ile ilgili raporların artmasıyla birlikte şiddet yanlısı kanallar moderatör ekibimiz tarafından kapatıldı”

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