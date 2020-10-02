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Teknoloji Telegram Android sürümü güncellendi
Teknoloji

Telegram Android sürümü güncellendi

Telegram Android sürümü güncellendi. Yayınlanan güncelleme, arama filtreleri, anonim grup yöneticileri, kanal yorumları ve yeni animasyonlar olmak üzere uygulamaya 4 farklı yeni özellik getirdi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-02 03:46:00 -
Telegram Android sürümü güncellendi

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın güçlü rakiplerinden olan Telegram, Android sürümünü güncelledi. Yayınlanan "v7.1.1" isimli sürüm, uygulamaya 4 farklı özellik getirdi. İşte o özellikler...

- Arama filtreleri

Telegram'ın yayınlanan son sürümüyle birlikte gelen bir yenilik, kullanıcı deneyimini iyileştirecek arama filtreleri oldu. Kullanıcılar bu özellik ile birlikte tarih, dosya türü, bağlantı gibi tüm filtrelerde detaylı aramalar yapabilecek.

- Anonim yöneticiler

Yeni gelen anonim yöneticileri özelliği, grup yöneticilerinin kimliklerini gizleyerek mesajlaşmaya devam edebilmelerini sağlayacak. Kullanıcılar, uygulamada yer alan 'Anonim Kal' seçeneğini aktifleştirdiğinde yönettikleri grupta kimliklerini gizlemiş olacaklar.

- Kanal yorumları

Son güncelleme ile birlikte uygulamaya eklenen Kanal Yorumları özelliği ise herhangi bir Telegram grubuna gönderilen mesajların bir başlık altında cevaplanabilmesini sağlayacak.

- Yeni animasyonlar

Dikkat çeken bir diğer özellik de uygulamaya eklenen bazı yeni animasyonlar ve hareketli emojiler oldu. Kullanıcılar, artık yeni animasyonlar ve hareketli emojiler kullanabilecek. Ayrıca kullanıcılar, gönderilen bir emojiye basılı tutarak o emojiyi büyütebilecek.

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