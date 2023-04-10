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Dünya Telefonunu abisine vermemek için yuttu! Telefon genç kızın midesinden ameliyatla alındı
Dünya

Telefonunu abisine vermemek için yuttu! Telefon genç kızın midesinden ameliyatla alındı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 10:35:00 -
Telefonunu abisine vermemek için yuttu! Telefon genç kızın midesinden ameliyatla alındı

18 yaşındaki kız ile abisi arasında 'telefon' kavgası yaşandı. Telefonuna bakmak isteyen abisiyle tartışan genç kız, öyle bir şey yaptı ki hastanelik oldu.

Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrinin Bhind bölgesinde kardeşler arasındaki kavga hastanede bitti.

New York Post'ta yer alan habere göre, erkek ve kız kardeş, bir tuşlu cep telefonu yüzünden tartışırken 18 yaşındaki kız cihazı yuttu.

Ailenin olayı öğrenmesinden sonra hastaneye götürülen genç kız acilen ameliyata alındı.

"Böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım"

Şiddetli karın ağrısı ve kusma belirtileriyle hastaneye götürülen 18 yaşındaki kız, CT taraması, röntgen ve ultrason dahil olmak üzere bir dizi testten geçti.
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Cep telefonu, Dr. Naveen Kushwah liderliğindeki ekip tarafından 2 saat süren zorlu bir ameliyatla hastanın karnından çıkartıldı.

Dr. Kushwah, hastanın durumunun stabil olduğunu belirtirken, "20 yıllık meslek hayatımda böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım" dedi.

 

 

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