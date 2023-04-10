Telefonunu abisine vermemek için yuttu! Telefon genç kızın midesinden ameliyatla alındı

Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrinin Bhind bölgesinde kardeşler arasındaki kavga hastanede bitti.

New York Post'ta yer alan habere göre, erkek ve kız kardeş, bir tuşlu cep telefonu yüzünden tartışırken 18 yaşındaki kız cihazı yuttu.

Ailenin olayı öğrenmesinden sonra hastaneye götürülen genç kız acilen ameliyata alındı.

"Böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım"

Şiddetli karın ağrısı ve kusma belirtileriyle hastaneye götürülen 18 yaşındaki kız, CT taraması, röntgen ve ultrason dahil olmak üzere bir dizi testten geçti.

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Cep telefonu, Dr. Naveen Kushwah liderliğindeki ekip tarafından 2 saat süren zorlu bir ameliyatla hastanın karnından çıkartıldı.

Dr. Kushwah, hastanın durumunun stabil olduğunu belirtirken, "20 yıllık meslek hayatımda böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım" dedi.