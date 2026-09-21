'Telefonu kapatsınlar': 115 bin lirasını 14 dakikada kaptıran esnaftan POS cihazı uyarısı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Eski Bat Pazarı Çarşısı'nda yorgancılık yapan 4 çocuk babası Ahmet Al (61), satın aldığı yazarkasa POS cihazının kurulumu için aradıklarını söyleyen şüphelilerin yönlendirmesiyle verdiği SMS onayları sonucu 14 dakikada 115 bin lira dolandırıldı. Al, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Al, cihazın kurulumu için çalıştığı kamu bankasının personeliyle iletişime geçti. İddiasına göre görevli, bankaya gelmesine gerek olmadığını söyleyerek POS cihazının arkasındaki seri numarasını istedi; işlemlerin başlatıldığını ve gün içinde genel müdürlükten aranacağını iletti.

Al'ın anlatımına göre akşam saat 17.00 sıralarında kendisini bankanın genel müdürlüğünden aradığını söyleyen kişi, cihazın 100 bin liralık limitinin aktif hale getirileceğini belirterek Al'dan cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasını açmasını istedi. Arayan kişi, "İşlem sürecince hesabının içine girme. Ben burada yazar kasa POS'u programlıyorum" diyerek gelecek SMS'lerdeki onayların verilmesini talep etti.

İlk onay kodunun ardından bankanın sesli yanıt sistemi devreye girdi; Al'ın ona da onay vermesiyle hesabından 100 bin lira, ikinci onayın ardından ise 15 bin lira, B.K. adına kayıtlı hesaba transfer edildi. Üçüncü işlem için onay mesajı gelince şüphelenen Al, "Bunda bir iş var" diyerek telefonu kapattı. Bankanın müşteri hizmetlerini aradığında dolandırıldığını öğrendi; hesabına bloke konuldu.

"Adamlar 14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı aldı"

36 yıllık esnaf olarak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Al, "Beni arayan kişi çok iyi konuşuyordu. İnsanın anlaması mümkün değil. Adamlar 14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı aldı" diye konuştu.

Al'a göre tuzağa düşmesindeki en büyük etken, bankadaki portföy yöneticisinin kendisine gün içinde genel müdürlükten aranacağını söylemesi oldu. Parayı zor şartlarda kazandığını vurgulayan esnaf, "Emekliyim. Bu ay sonu itibarıyla ödemelerim var. Mağdurum" dedi.

Ertesi gün bankaya giderek durumu anlatan Al'a, konunun genel merkeze yazılacağı söylendi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Al, "Olayın sonuçlanmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

Aynı yöntemle karşılaşabilecek vatandaşlara seslenen Al, sözlerini şöyle tamamladı: "Benden sonraki insanlar da bu haberi izlerse benim düştüğüm tuzağa düşmesinler. Böyle bir yöntem uygulanıyorsa telefonu kapatsınlar. Bankasını, polisi ya da kolluk kuvvetlerini arasınlar, ondan sonra işleme devam etsinler."