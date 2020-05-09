"Telefonla dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de telefonla aradıkları 80 yaşındaki kadına kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Mayıs'ta Fenerbahçe Mahallesi Kurukahveci Sokak'ta ikamet eden Zeynep Oya K.'yi (80) telefonla arayan şüpheliler kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, hesap bilgilerinin FETÖ/PDY'nin eline geçtiği, hesapları üzerinden para giriş-çıkışı yapıldığı ve kendisinde olan paraların incelenmesi gerektiği bahanesiyle kadını 7 bin dolar ve 8 bin avro dolandırdı.

Şikayet üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının ikametine gelip parayı alan şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Suriye uyruklu İbrahim N.(18), Muhammed Emin Hac M. (30) ve Muhammed H.'yi (24) yakaladı.

Şüphelilerden Muhammed Emin Hac M.'nin yapılan üst aramasında ele geçirilen 6 bin 400 dolar kadına teslim edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerin paranın bir kısmını Şanlıurfa Akçakoca ilçesinde Suriye uyruklu Salah M. (29) ve Sıreyya El A.'ya (45) havale yaptıkları tespit edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir şüphelinin telefonla konuşarak yaşlı kadının oturduğu eve geldiği, kadından paraları alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim N. tutuklanırken, Muhammed Emin Hac M. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 3 şüpheli de serbest bırakıldı.