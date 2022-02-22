SMS hizmetiyle geniş kitlelere ulaşmak isteyen bazı firmalar bunu onay almadan yapabiliyor. Telefonlarına gelen SMS ve e-postaları engellemek isteyenler ise bunun bur yolunun olup olmadığını araştırıyor. Peki, istenmeyen SMS’ler nereden nasıl engellenir?

Telefona gelen istenmeyen mesajlar nasıl engellenir?

Telefonlara gelen istenmeyen SMS ve e-postaları engellemenin iki ayrı yolu bulunuyor. İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve e-Devlet üzerinden istenmeyen aramalar, SMS'ler ve e-postalar engellenebiliyor.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.

İYS ile istenmeyen SMS’ler nasıl engellenir?

İleti Yönetim Sistemi web sitesine giriş yaptığınızda 'Vatandaş Girişi' kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından açılan sayfaya telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Sonrasında açılan sayfada aydınlatma metnini okuyup onaylamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından SMS ve e-posta gönderme hakkına sahip olan firmaları görebiliyorsunuz. Bu bölümde istediğiniz firmaların arama yapmasını, SMS ve e-posta göndermesini engelleyebiliyorsunuz.

E Devlet ile istenmeyen SMS’ler nasıl engellenir?

E devlet ile de istenmeyen mesajları engellemeniz mümkün. Bunun içinse e-devlet sistemine giriş yapmanız ve 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi' sayfasına giriş yapmanız gerekli. Burada da numaranızı sisteme girerek gerekli adımları takip edebilir ardından da engelleme işlemini tamamlayabilişiniz.