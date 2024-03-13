Telefon devi Xiaomi elektrikli otomobil satışlarına başlıyor

Akıllı telefon devi Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç sektörüne 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, rekabetçi otomotiv sektörüne girişinin ilk adımı olan ilk elektrikli aracının (EV) teslimatlarına bu ay başlayacağını açıkladı.

Aracın fiyatının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

BBC'den Peter Hoskins'in haberine göre, Çin'in en büyük beşinci akıllı telefon üreticisi, ülke çapında 29 şehirde sipariş almak için 59 mağazası olduğunu belirtiyor.

Bu gelişme, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de BYD ve Tesla gibi firmalar arasındaki rekabet ve pazar savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

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Geçen yıl Speed Ultra 7'nin (SU7) tanıtımında Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin dünyanın ilk beş otomobil üreticisinden biri olmayı hedeflediğini söyledi.

Akıllı telefon devi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç sektörüne 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Lei, SU7'nin bazı Tesla ve Porsche EV'lerden daha çabuk hızlanabilen "süper elektrikli motor" teknolojisi olduğunu söyledi.

Xiaomi ayrıca otomobilin telefonları ve diğer cihazlarıyla paylaşılan işletim sisteminin mevcut müşterilere hitap edeceğini düşünüyor.

SU7, devlete ait otomobil üreticisi BAIC Group'un bir birimi tarafından Pekin'de yılda 200.000 kadar araç üretebilen bir fabrikada üretilecek.

Xiaomi Automobile'ın piyasaya sürülmesi, Çin'in elektrikli araç pazarındaki fiyat savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

Multi-milyarder Elon Musk'ın başında bulunduğu Tesla, BYD gibi yerel rakiplerinin fiyatlarını düşürmesiyle son aylarda Çin'deki otomobillerinin fiyatını binlerce dolar düşürdü.

Xiaomi hisseleri bugünkü duyurunun ardından Hong Kong'da yüzde 10'dan fazla artış gösterdi.