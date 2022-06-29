Telefon bataryasının ömrü nasıl uzar? Telefon pil ömrü uzatma: İşte etkili 10 yöntem!

Akıllı telefonlar hayatımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Teknolojinin cebimizde toplandığı telefonların şarjı bittiğinde teknolojik nimetlerden uzak kalıyoruz. Teknolojiyle bu kadar iç içe olduğumuz bir dönemde bu hiç de iyi değil. Batarya performansından memnun olmayanlar için hazırladığımız telefon pil ömrü uzatma rehberi

1.Şarj cihazını daima prizde bırakmayın

Şarj cihazı, telefon bağlı olmasa bile prizdeyken sürekli güç çeker. Bu elektrik faturalarınız için iyi değildir. Ayrıca, transformatör yavaşça birikebilen ve yakındaki bir şeyin alev almasına neden olabilecek ısıyı serbest bırakır veya odadaki hava yeterince nemliyse, transformatöre kısa devre yaparak yangına neden olabilir.

Kullanmıyorsanız, şarj cihazını daima prizden çıkarın.

2. %100 Olana Kadar Şarj Etmeyin

Telefonunuzu sürekli %100 olana kadar şarj etmeniz telefonunuzun bataryasının ömrünü kısaltır. Dolum noktasına ulaşmasına rağmen prizden çıkarmadığınızda batarya zorlanmaya devam edecektir.

Pili ayda bir kez %100 olana kadar şarj etmek ve diğer zamanlarda %20 ile %80 arasında tutmak en doğru olandır.

3. Tekrar şarj etmeden önce pilin tamamen bitmesine izin vermeyin.

Bataryanın % 0’a düşmesine izin vermek iyi değil. Bu nedenle en yeni lityum bazlı piller şarj döngülerinde çalışır. Bu yüzden pilin tamamen bitmesine izin verirseniz, cihazınızın ömrünü adım adım yok edersiniz.

4. Telefonunuzu gece şarj etmek için prizde bırakmayın

Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek için bırakırsanız, elektrik harcar ve telefonunuzu gereğinden fazla şarj edersiniz. Bu da pilin şarj döngülerini bozar.

Telefonunuzu gece şarj etmenin bir olumsuz yanı da ne kadar ısındığını takip edemezsiniz ve cihazın patlama riskine göz yummuş olursunuz.

5. Telefon şarj olurken kullanmayın

Telefonunuzu sevmiyorsanız ona yapacağınız en büyük eziyet herhalde şarjdayken kullanmak olacaktır. İnanılmaz derecede ısınır, pil performanslı bir şekilde dolmadan aynı anda boşaltım yaptığından bataryanın ömrü çok kısa sürede biter.

Şarjdayken oyun oynamaktan, telefonla görüşmekten uzak durun. Şarjdan çıkarıp görüşmenizi yaptıktan sonra tekrar koyabilirsiniz.

6. Şarjdayken Telefon Kılıfını Çıkartın

Pillerin ana düşmanlarından biri ısıdır ve telefonunuzun kılıfı takılıyken şarj ederseniz, üretilen ısıyı hapsedersiniz. Bu da pilin ve telefonun diğer dahili bileşenlerinin ısınmasına neden olur.

7. Kılıfını çıkarın.

Telefonunuzu şarj etmeden önce, pilin “nefes almasını” sağlamak için kılıfını çıkarın.

8. Orijinal şarj cihazı kullanın

Her telefonun, başka bir marka veya başka bir model için tasarlanan başka bir şarj cihazı vardır. Doğru şarj cihazını kullanmazsanız, bataryaya iletilen enerjinin gücü çok fazla veya çok az olabilir. Bu aşırı ısınmaya veya çok yavaş bir yüke neden olabilir.

9. Telefonunuz için en iyi şarj telefonu aldığınızda kutunun içinde çıkan şarjdır. Eğer o şarj bozulduysa veya kaybettiyseniz, aynı telefon modelinize uygun şarj cihazının orjinalini aldığınıza emin olun.

10. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız cihazınızın ayarlarındaki “Pil” kısmından pil sağlığının yüzde kaç olduğunu görebilirsiniz. Eğer yüzde 80’e gerilediyse bataryayı değişmek fark ettirecek kadar etki yaratacaktır.