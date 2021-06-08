Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim kavramının yanı sıra telafi eğitimi ifadeleri de yerleşti. Aylarca okullarından uzak kalan öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimine zaman başlayacak?

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başladı. Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi günü geçildi.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.