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Eğitim Telafi eğitimine zaman başlayacak?
Eğitim

Telafi eğitimine zaman başlayacak?

Telafi eğitimi ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin adımlar atıldı. 1 Haziran’da ilkokullarda yüz yüze eğitim başladı. 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde öğrenciler, okullarına kavuştu. Pek çok kişi telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi tarihi

Yeniakit Publisher
2021-06-08 09:15:00 -
Telafi eğitimine zaman başlayacak?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim kavramının yanı sıra telafi eğitimi ifadeleri de yerleşti. Aylarca okullarından uzak kalan öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimine zaman başlayacak?

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başladı. Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi günü geçildi.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.

18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?
18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

Eğitim

18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

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