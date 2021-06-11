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Eğitim Telafi eğitimin detayları belli oldu
Eğitim

Telafi eğitimin detayları belli oldu

Kademeli normalleşmeyle birlikte açılan okullarda telafi eğitiminin detayları belli oldu. Buna göre; karneler 18 Haziran'da alınacak, telafi eğitiminde yer kısıtlaması olmayacak, öğrenci hangi şehirde ise orada derse girebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 17:02:00 -
Telafi eğitimin detayları belli oldu

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren telefi eğitimin detayları belli oldu. 18 Haziran’da karneler dağıtılacak. İsteyen öğrenciler, 2 Temmuz’a kadar okullara gidebilecek. Öğretmenler yine okullarda olacaklar. Hem duygusal açıdan öğrenciler desteklenecek hem de derslerde takıldıkları her şeyi öğretmenlerine sorup eksiklerini tamamlayabilecekler.

Telafi 5 Temmuz’da başlıyor

Daha sonra 5 Temmuz’da “Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı” başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

Bakanlıklar ve belediyeler de destek olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediyeler de sürece katkı sağlayacak. Milli Eğitim Müdürlükleri’nin kontrolünde, çocuklar yaz boyunca kamplar ve açık alanlarda etkinlikler yapabilecek.

Şehir kısıtlaması olmayacak

Telafi eğitiminde yer kısıtlaması da olmayacak. Ankara’da bulunan bir öğrenci dilerse, Bursa’da bu eğitimlere katılabilecek. Öğrenciler kendine en yakın okula müracaat edebilecek.

Tatil Arkadaşım Etkinlik Kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilkokullarda, anaokullarında ve diğer yaş gruplarında bu program boyunca yapılabileceklerle ilgili bir kitap da hazırlandı. “Tatil Arkadaşım Etkinlik Kitabı” okullara gönderildi. Bilmece, bulmaca ve oyunlar kitapta toplandı.

Eksik oldukları konular belirlenecek

Öğrencilerin hangi derslerde hangi konularda eksiklikleri olduğu belirlenecek. Talim Terbiye Kurulu ve okullarda öğretmenler öğrencilerin hangi konularda eksikleri olduğunu belirleyecek. 3. sınıf öğrencisinin eksik konuları öğretmen tespit edip, 4. sınıfta da bu konuların üzerine eğilecek. Talim Terbiye Kurulu’nun yaptığı tespitler ışığında da konuların tamamlanması sağlanacak.

Yaz boyunca da okullar açık olacak. Liderlik, ekip ruhu, bir arada iş yapma kazanımları yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Sistem hem merkezi hem de Bakanlığın koordinesiyle yerel olarak işleyecek. Okullara da kendi okullarındaki tespitler üzerinden konu dağılımı ile telafi izni verilecek.

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