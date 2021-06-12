Telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlayacak?
Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi başlatılacağı açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler, telafi eğitiminin ne zaman başladığını ve zorunlu olup olmadığına araştırıyor. Peki, Telafi eğitimi zorunlu mu?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden telafi eğitimi hakkında açıklamada bulundu. Açıklamadan sonra öğrenciler, Telafi eğitimine gitmek zorunlu mu? Telafi eğitiminde devamsızlık var mı? Sorularının yanıtını arama motorlarında aradılar. İşte merak edilen haberin devamı…
Telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden "Canım çocuklarım; Eğitimde telafi programımız; ekrandan uzaklaşacağımız, sosyal duygusal alanda iyileşeceğimiz ve fiziksel olarak aktif olacağımız, katılımınızın ihtiyacınıza ve isteğinize bağlı olacağı ve eğlenerek öğreneceğiniz bir program. Sevgiyle...'' açıklamasında bulundu.Telafi eğitimi 5 Temmuz'da başlayacak. Eğitim, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak.