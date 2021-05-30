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Eğitim Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?
Eğitim

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Telafi eğitimi 1 Haziran’da mı? Uzaktan eğitim süreci, milyonlarca öğrenci için telafi eğitim sürecini gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi yüz yüze mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 12:18:00 -
Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci başladı. Elbette uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Bu sebeple de gündeme telafi eğitimi geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitiminin ne zaman nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler verdi. Peki, telafi eğitimi yüz yüze mi olacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet’e konuştu. Bakan Selçuk, milyonların merak ettiği telafi eğitimi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Telafi eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin Ziya Selçuk, ”Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil” dedi.

Bakan Selçuk, “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur” diye konuştu.

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