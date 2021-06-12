Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci okullarından uzunca bir süre uzak kaldı. Yaz döneminde telafi eğitimi yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi nasıl olacak? Telafi eğitimi ne kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimine ilişkin detayları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Selçuk, “Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren de okullarınızdan yüz yüze alabilirsiniz. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, “Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi ‘Arkadaş’ kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil. Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek. Neyin, nerede, ne zaman olduğunu telafidebendevarim.meb.gov.tr'den paylaşacağız” ifadelerini kullandı.