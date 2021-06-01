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Eğitim Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitime kimler katılacak?
Eğitim

Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitime kimler katılacak?

Telafi eğitim nasıl olacak? Telafi eğitim zorulu mu olacak? Telafi eğitim ne zaman başayacak? Telafi eğitim nasıl olacak? soruları 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme kararları uyarınca milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran’dan itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, karneler 18 Haziran'da verilecek? Telafi eğitim 2 Temmuz'a kadar yapılacak. Peki telafi eğitim okulda mı yapılacak? Telafi eğitim yüz yüze mi olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 08:36:00 - 2021-06-01 08:36:41
Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitime kimler katılacak?

Telafi eğitime kimler katılacak? 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.

Telafi eğitim zorunlu mu olacak?

Telafi eğitime katılmak mecburi mi? İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Bakan Ziya Selçuk, Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı. Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

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