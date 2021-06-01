Telafi eğitim zorunlu mu? Telafi eğitime kimler katılacak?
Telafi eğitim nasıl olacak? Telafi eğitim zorulu mu olacak? Telafi eğitim ne zaman başayacak? Telafi eğitim nasıl olacak? soruları 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme kararları uyarınca milyonlarca öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran’dan itibaren yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, karneler 18 Haziran'da verilecek? Telafi eğitim 2 Temmuz'a kadar yapılacak. Peki telafi eğitim okulda mı yapılacak? Telafi eğitim yüz yüze mi olacak? İşte detaylar.
Telafi eğitime kimler katılacak? 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.
Telafi eğitim zorunlu mu olacak?
Telafi eğitime katılmak mecburi mi? İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Bakan Ziya Selçuk, Kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından okullarda uygulanacak yüz yüze eğitim takvimini açıkladı. Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, bugünden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.