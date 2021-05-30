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Eğitim Telafi eğitim nasıl yapılacak? Telafi eğitim okulda mı yapılacak?
Eğitim

Telafi eğitim nasıl yapılacak? Telafi eğitim okulda mı yapılacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken telafi eğitimiyle ilgili detayları da merak ediyor. Peki, kimler telafi eğitimine katılacak? Telafi eğitimleri yüz yüze mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 14:20:00 -
Telafi eğitim nasıl yapılacak? Telafi eğitim okulda mı yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır ülkemizde yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada yürütülüyor. Zaman zaman okullar vakalardaki düşüşe göre açılsa da genellikle pek çok sınıfta yüz yüze eğitime geçilmedi. Bu sebeple telafi eğitimi hem aileler hem de eğitimcilerce önemli bulunuyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitim nasıl yapılacak? Telafi eğitim okulda mı yapılacak?

Milyonların merak ettiği telafi eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet’e konuştu. Telafi eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin Ziya Selçuk, “Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil” dedi.

Bakan Selçuk, “Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur” diye konuştu.

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