Tel Aviv’de siren sesleri, Tahran’da patlamalar! Ortadoğu ateş çemberi
Ortadoğu'da topyekün savaş tamtamları artık yerini kanlı bir hesaplaşmaya bıraktı! ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda İran lideri Ali Hamaney dahil yüzlerce kişi can verirken, İran’ın misilleme füzeleri İsrail’in kalbi Tel Aviv’i vurdu. Gush Dan bölgesinde yaralılar var, Tahran semaları ise yeni bir saldırı dalgasıyla aydınlanıyor. Bölge adım adım geri dönüşü olmayan bir felakete sürükleniyor!
ABD-İsrail saldırıları, İran lider kadrosunu katlederken sivil can kaybını 787’ye taşıdı. İran’ın bu ağır darbeye cevabı ise gecikmedi. "Büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesine düşen füzeler yaralanmalara yol açarken, İsrail ordusu Tahran’a yönelik yeni ve daha şiddetli bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İran’dan fırlatılan balistik füzeler, İsrail’in en korunaklı bölgesi sayılan Gush Dan’da (Büyük Tel Aviv) paniğe neden oldu. Şarapnel parçaları ve doğrudan isabetler sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırı anında İsrail’in birçok kentinde siren sesleri kesilmedi.
İran'ın ABD-İsrail'in düzenlediği saldırılara karşı yaptığı misillemede, İsrail'in merkezinde "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 4 kişi hafif yaralandı.
Tahran'dan gelen haberlere göre, ABD-İsrail saldırılarının ardından başkentte birden fazla noktada patlama sesleri duyuldu.
Saldırıdan kısa bir süre önce İsrail ordusu, Tahran’da geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıklamıştı.
ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
