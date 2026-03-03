ABD'den 14 ülkeye "ACİL" uyarısı: Bölgeyi derhal terk edin!

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki savaşın yarattığı ciddi güvenlik tehditleri üzerine kapsamlı bir acil durum uyarısı yayımladı. Güvenlik protokollerini en üst seviyeye çıkaran Bakanlık, vatandaşlarının can güvenliğini gerekçe göstererek riskli bölgelerdeki Amerikalıların mevcut ticari imkanlarla tahliye edilmesini istedi. Yapılan resmi açıklamada, durumun ciddiyeti şu sözlerle ifade edildi:

"Ciddi güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları ülkeleri derhal terk etmeleri gerekmektedir. Bölgedeki durumun öngörülemezliği ve artan tehdit seviyesi göz önünde bulundurularak bu karar alınmıştır."

14 ÜLKE İÇİN ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Bakanlık yetkilileri, tahliye çağrısının kapsamına giren ülkeleri tek tek sıraladı. Amerikalıların bir an önce ayrılması istenen o yerler şunlar: Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail (Batı Şeria ve Gazze dahil), Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen.

"TİCARİ ULAŞIM İMKANLARINI KULLANIN"

Bölgedeki diplomatik temsilciliklerin sınırlı kapasiteyle hizmet verebileceğini belirten yetkililer, vatandaşlarına hayati bir uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için önceliklidir. Bu nedenle riskli bölgelerdeki tüm Amerikalıların mevcut ticari ulaşım imkanlarını kullanarak ayrılmaları hayati önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yerel makamların uyarılarını da dikkate alması gerekmektedir." İran ile süregelen savaşın bölge genelinde büyük bir istikrarsızlığa yol açtığının altı çizilirken, Amerikalılara yönelik doğrudan tehditlerin arttığına işaret edildi.