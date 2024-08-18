Tel Aviv’de büyük patlama! İsrail Kendini mi bombaladı?
Netanyahu’ya barış görüşmeleri konusunda baskı yapıldığı dakikalarda Tel Aviv’de büyük bir patlama yaşandı. Bir kişinin parçalandığı patlama barış görüşmelerinin engellenmesi için yapılan bir tiyatro mu? sorusunu akla getirdi.
Akşam saatlerinde Tel Aviv şehir merkezinde bir patlama oldu.Bir kamyonun altına konulan bomba büyük bir gürültü ile patladı. Kamyon şoförünün hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Patlamanın neden kaynaklandığı, aracın kendiliğinden mi patladığı tartışılırken iç istihbarat Şimbet’ten yapılan açıklamada.
Kamyonun altına bir bomba düzeneği yerleştirildiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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