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Aktüel Tel Abyad ilçe merkezinin terörden kurtarılmasının 1. yılı kutlandı
Aktüel

Tel Abyad ilçe merkezinin terörden kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:19:54 -
Tel Abyad ilçe merkezinin terörden kurtarılmasının 1. yılı kutlandı

TEL ABYAD (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmasının birinci yılı, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da, ilçe merkezinin YPG/PKK'dan temizlenmesinin birinci yılı münasebetiyle kutlamalar yapıldı.

Kutlamalar, ilk olarak harekat sırasında şehit olan SMO askerlerinin mezarları ziyaret edilerek başladı.

Daha sonra "Bayrak Kavşağı"na hareket eden SMO askerleri, burada Tel Abyad ilçe merkezinin kurtarılmasını sembolize etmek için 1 yıl önce asılan "Suriye Devrim Bayrağı"nı yenisiyle değiştirdi.

İlçenin terörden temizlenmesinin mutluluğunu yaşayan SMO askerleri, kent merkezindeki öğrencilere ve pazar yerindeki halka çay, kurabiye ve tatlı dağıttı.

AA muhabirine açıklama yapan SMO komutanlarından Tel Abyadlı Abdullah Hac İmam, ilçenin teröristlerden kurtarılmasının birinci yılını kutlamak için etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Hac İmam, Suriye topraklarının tümünü bölücü terör örgütlerinden kurtarıncaya kadar olası bütün askeri operasyonlarda yer alacaklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve SMO askerleri, gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim 2019'da Tel Abyad ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden arındırmıştı.

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