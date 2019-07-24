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Tekstilcilerden Uludağ Üniversitesi’ne ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve tekstil komitelerinin başkanlarından oluşan heyet, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
Tekstilcilerden Uludağ Üniversitesi’ne ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve tekstil komitelerinin başkanlarından oluşan heyet, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Akın Burak Etemoğlu’nu ziyaret etti.


BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun, 2018 yılında Türkiye tekstil ihracatının 8,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinde üreticisi ve ihracatçısıyla yaklaşık 1 milyon istihdam sağlayan dev bir sektör olduğuna dikkat çeken Uçkun, Bursa’da 4.500’ü aşkın tekstil firmasının faaliyet gösterdiğini vurguladı. Bütün sektörlerin global anlamda daralma yaşadığı dönemde bile tekstil üreticilerinin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bayram Uçkun, “BTSO Tekstil Konseyi olarak şehrimizin sektördeki üretim ve ihracat potansiyelini artırmaya yönelik önemli çalışmalara imza atıyoruz. Sektörümüzün dünyayla rekabetinde güçlü kalabilmemizin yolu ise vasıflı insan kaynağından geçiyor. Bu anlamda bizler sektör temsilcileri olarak gençlerimizi tekstil mühendisliğine yönlendirecek çalışmaları destekliyoruz” şeklinde konuştu.


Tekstil mühendisliği gelecek vaat ediyor


Tekstil mühendisliğinin hâlâ geçerliliğini koruyan ve kariyer yapmak isteyen gençler için gelecek vaat eden önemli bir meslek olduğunun altını çizen Uçkun, “İş dünyamızın destekleri ile YÖK tarafından bu bölümü seçecek öğrencilere sağlanacak burs desteği öğrencilerin tercihleri noktasında önemli avantajlar sunuyor. Uludağ Üniversitemiz de bu alanda gerek teknik altyapısı gerekse de eğitim kalitesiyle saygın bir konumda bulunuyor. Sağlanan bu desteklerle önümüzdeki eğitim döneminde öğrencilerimizin tercihlerinde tekstil mühendisliğine daha fazla yöneleceğine inanıyorum” dedi.


BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, tekstil mühendisliğinin eski günlerine dönmesinin ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan tekstil sektörünün gelişimini hızlandıracağını söyledi. Etemoğlu, bölümün öğrenciler tarafından tercih edilir kılınması için ürettikleri projelerin sektör profesyonelleri tarafından destekleniyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.


Akıllı tekstil teknolojileri öğrencilere aktarılmalı


Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih edecek öğrencilere yönelik hazırlanan burs programı ile ilgili sektör temsilcilerini bilgilendiren BUÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Aniş, üniversite çağına gelen yeni neslin geleneksel alanlardan çok yazılım ve akıllı teknolojiler ile ilgilendiğini söyledi. Tekstil sektörünün de her geçen gün akıllı ürünler ürettiğini ve sektördeki yeni teknolojilerin gençleri cezbedebileceğini kaydeden Aniş “Tekstil mühendisliğinin tercih edilen bir bölüm olması Z kuşağının yüksek teknoloji ile entegre edilmiş bir tekstil sektörünün varlığından haberdar olmasıyla daha da hızlanacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
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