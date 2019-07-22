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Tekstilcilerden Londra seferi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere’de düzenlenen Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda incelemelerde bulundu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
Tekstilcilerden Londra seferi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere’de düzenlenen Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda incelemelerde bulundu.


Tekstil sektörünün kalbinin attığı Bursa’da sektör temsilcileri İngiltere’ye çıkarma yaptı. Kumaş ve tekstil sektörü temsilcilerini bir araya getiren Londra Tekstil 2019 Fuarı’na BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Heyet Başkanı Mesut Okyay ve sektör temsilcileri katıldı. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO olarak Bursa’nın ihracatta yeni başarılara imza atması için firmaları dünyayla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Küresel Fuar Acentesi Projesi ile şimdiye kadar 170’in üzerinde yurt dışı programıyla 6 binin üzerinde iş insanını buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, ayrıca bu yıl Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE Projeleri kapsamında 23 yurt dışı organizasyonu düzenlendiğini dile getirdi.


İsmail Kuş, Türkiye ve İngiltere arasında ticaret hacminin önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Türkiye’den İngiltere’ye 11,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan İsmail Kuş, Bursa’dan İngiltere’ye ise 431 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını vurguladı. Tekstilde Bursa’nın önemli bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren İsmail Kuş, “Sektörümüzün ihracat odaklı büyümesi için dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu yıl 2. kez Londra Tekstil 2019 Fuarı’na katıldık. Sektör temsilcilerimiz bu fuarda tekstildeki yeni teknoloji ve tasarımları yakından inceleme fırsatı yakaladı.” dedi.


Heyet Başkanı Mesut Okyay, tekstil sektörünün ihracatının daha iyi hâle gelmesi için BTSO’nun yurt dışı organizasyonlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Sektöre yönelik düzenlenen yurt içi fuar ve alım heyeti organizasyonlarının sektörün ihracat hacmini artırdığını kaydeden Okyay, “BTSO olarak İngiltere’de önemli bir organizasyonu geride bıraktık. 20’nin üzerinden firmamız fuara katılım sağladı. Özellikle sektörümüzdeki yeni teknolojiler ve tasarımlar firmalarımız için önem arz ediyor.” diye konuştu.


BTSO, firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunuyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere 1.000 liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri, www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
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