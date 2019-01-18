0553 313 94 23

Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz:- "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi"

18 Ocak 2019 Cuma 14:59
Tekstil sektöründen ilave gümrük vergisi açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "Yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi." ifadelerini kullandı.

İTHİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, iplik sektöründe ithalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığını 10 yılı aşkın süredir Türkiye Tekstil Sektör Kurulu ve İTHİB olarak bakanlık ve kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Öksüz, şunları kaydetti:

"16 Ocak 2019 itibarıyla tekstil ve ham maddeleri sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi için önemli bir adım atıldı. Sektörümüzün ana hammaddelerinden biri konumunda bulunan ve yıllık 1,3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatına yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi. 2008 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki bir çok ürün grubu yüzde 30'lara varan oranda İlave Gümrük Vergisi ile koruma altına alınmış ancak iplik korunan ürün gruplarının arasına maalesef alınmamış, sektörümüzde, milyonlarca dolarlık yatırımlar ile kurulan birçok iplik fabrikası bu süreçte kapanmak zorunda kalmıştır.

İthalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığımız pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere yüzde 5 ila 8 arasında değişen oranlarda getirilen İlave Gümrük Vergisi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere ilgili tüm taraflara teşekkür ederiz.

Ancak sektörümüzden aldığımız geri dönüşlerde, ucuz işgücü ve enerji maliyetlerine sahip küresel rakiplerimizde pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ihracatına devlet sübvansiyonları da sağlanıyor olması sebebiyle getirilen İlave Gümrük Vergisi oranlarının yeterli olmadığı endişesi oluşmuştur. Bu gerekçeler ışığında Ticaret Bakanlığımızın pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatına getirdikleri İlave Gümrük Vergilerini, sektörümüzün beklentilerini göz önüne alarak yükseltecek şekilde yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:59
  1. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli işçi defnedildi
    1. Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli..
    2. AK Parti Konya belediye başkan..
    3. Kardeş kuaförlerden başarılı..
    4. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    5. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    6. Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
    7. "Allah'tan korkun" dedi, tehlikeyi..
    8. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a doğum günü..
    9. ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün..
    10. Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Mart..
    11. Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye..
    12. Bakan açıkladı: O sektörde de ihracat..
    13. Dünya devi binlerce kişiyi işten..
    14. Diyarbakır'da belediyeden İl Jandarma..
    15. Rusya'dan dev hamle! 45 roket..
    16. Kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi..
    17. AB, ABD'yle ticaret anlaşması..
    18. RTÜK memur personel alımı RTÜK 60..
    19. Erzurum'da 500 yıllık gelenek olan..
    20. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18..
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...