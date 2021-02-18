Teksaslılar donarak ölürken, tatile gitti iddiası

Münübe Yılmaz

Meksika sınırına çekilen duvarın savunucusu, aynı zamanda Donald Trump'ın destekçisi olan Senatör Ted Cruz'un, kendi eyaleti Teksas’da insanlar soğuktan donarak ölürken 'Meksika Rivierası' denilen Cancun'a gittiği iddia edildi. 3 Kasım 2020’deki seçimi kazanan Joe Biden'in kazandığının tescil edilmesini engellemeye çalışan Teksas Senatörü Ted Cruz, temsil ettiği eyalet Teksas kar fırtınası altında elektrik ve su kesik halde donarken Meksika'ya tatile gitmekle suçlandı. Dondurucu soğuklar ve kesik elektrik yüzünden üç gündür 2,5 milyondan fazla kişinin elektriksizlik sebebiyle ısınamazken, Cruz’un Meksika'nın güneşi, sıcak kumları ve deniziyle meşhur Cancun şehrine giden uçakta görüldüğüne dair iddialar sosyal medya gündemini işgal etti. Sefer bilgilerine göre Cruz olduğu iddia edilen kişinin bindiği uçak, 19.52'de turistik Cancun'a inerken, Teksas’ta ise kar fırtınası yüzünden ölenlerin sayısı 24’e ciktiği duyuruldu. İddialara kanıt olarak sunulan fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlar arasında Teksas eyalet meclisinin Houston milletvekili Gene Wu da vardı. Wu "Tahmin edin, Teksas'tan hangi ABD Senatörü, eyalet ölümüne donarken Cancun'a uçtu" paylaşımında bulundu. Cruz'un Meksika'ya gittiği iddiaları üzerine tepki gösteren Teksaslılar ise "Biz soğuktan donarken Cancun'a gitmek nedir?" "Evde şu dahi kaynatamıyorken sayın senatörümüz de sıcak yerlere tatile gitmiş" yorumlarında bulundular.