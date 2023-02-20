Tekrar Süper Lige gelecek mi? Galatasaray'dan bomba adım!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla Manchester United'a transfer olan Weghorst sezon sonunda kulübü olan Burnley'e dönüyor. Manchester United'ın sezon sonunda kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla Manchester United'a transfer olan Weghorst sezon sonunda kulübü olan Burnley'e dönüyor. Manchester United'ın sezon sonunda kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası Weghorst olabilir. Icardi'nin ayrılığına karşı önlem almak isteyen sarı-kırmızılılar Manchester United'ın golcüsü Weghorst'un durumunu yakından takip ediyor.
MANCHESTER UNITED KARİYERİ PARLAK DEĞİL
Beşiktaş'tan Manchester United'a geçen Weghorst, yeni takımıyla 6 maça çıktı fakat sadece 1 gol üretebildi. Taraftarın tepkisini alan golcü oyuncu için sezon sonunda ayrılık kesin gibi...
Galatasaray'da öncelik Icardi'nin takımda kalması. Fakat; PSG'nin yüksek bonservis talep etmesine karşın yedekte tutulan Weghorst, ikinci hamle olarak bekletiliyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'de tekrar oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
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