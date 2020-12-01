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Ekonomi Teknosa'nın kasım kampanyasında oyun konsolu satışları öne çıktı
Ekonomi

Teknosa'nın kasım kampanyasında oyun konsolu satışları öne çıktı

Teknosa'nın kasım ayı verilerine göre tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:09:18 -
Teknosa'nın kasım kampanyasında oyun konsolu satışları öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın, kasım ayı kampanyalarında teknolojiseverlerin, geçen yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebi arttı.

Teknosa, kasım ayında gerçekleşen alışveriş şenliğinin verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı.

Kasım ayında geçen yıla göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu.

Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, bilgi teknolojileri-IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydeden Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısında artış yaşanan bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı.

Online kanallarda en çok satan ürünler ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge oldu.

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