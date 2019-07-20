Teknosa’dan Tupturuncu Kampanya

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, pazartesi akşamına kadar sürecek olan Tupturuncu Kampanyası ile sevilen teknoloji ürünlerine avantajlı fiyatlarla erişme imkanı sağlıyor.

Tüm Teknosa mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli kampanya ile teknolojiseverler, televizyondan akıllı telefona, notebooktan kişisel bakım ve küçük ev aletlerine kadar farklı ürün seçeneklerinde indirim ve kampanyalardan yararlanabilecek. Teknosa müşterileri, avantajlı fiyatlardan faydalanırken sektörde ilk kez ve sadece Teknosa, bazı ürünlerde kullanılmış olsa dahi 30 gün içinde ürün değiştirme fırsatı da sunuyor.