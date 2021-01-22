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Teknoloji Teknosa’da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları
Teknoloji

Teknosa’da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakendecisi Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve salgın sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, oyun ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:58:00 -
Teknosa’da karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

Teknosa mağazalarında ve “teknosa.com”da geçerli kampanya kapsamında,” öğrencilerin bu dönemde hem eğitimlerine destek olacak hem de tatilin tadını çıkarmalarını sağlayacak notebooklardan tabletlere, oyun (gaming) ürünlerinden aksesuarlara kadar ürün kategorilerinde indirimler, tüketici kredisi, kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Karne hediyelerini ve yarıyıl tatil alışverişlerini “teknosa.com” üzerinden yapacaklar, ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan web-chat üzerinden canlı destek alabiliyor.

Teknolojiseverleralışverişlerini mağazalardan, internetten, mobil platformlardan ya da telefondan (0850 222 55 99) gerçekleştirebiliyor.

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