Teknosa 2020’de rekor ciro ve kâr açıkladı! 2021’de önemli yatırımlara imza atacak

Buğra Kardan

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 2020’yi kuruluşundan itibaren geçen 20 yılın en iyi performansıyla tamamladı. 2021’e ise yatırım müjdesiyle girdi.

Büyümeye devam etti

Sabancı Holding bünyesinde bulunan ve dijital dönüşüme hız veren Teknosa, ciro ile net kârlılıkta rekor kırdı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine rağmen başarılı finansal sonuçlar elden şirket, dördüncü çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Şirket tarafından 2020’nin son çeyreğinde 1.9 milyar TL ciro; 69.6 milyon TL net kâr elde edildi. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı. 2020’de yüzde 36 büyüyen Teknosa, cirosunu 5.6 milyar TL’ye; net kârını 85.3 milyon TL’ye taşıdı. E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3.6 katına çıkarak 1 milyar TL’yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7’den yüzde 19’a yükseldi.

Teknoloji altyapısı güçlendirilecek

Dijitalleşme ve teknolojiye geçen sene 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, bu yıl teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldı. Yeni dönemde önemli yatırımlara imza atacaklarını belirten Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, şunları söyledi: “2020 yılı pandemi nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir yıl oldu. Ancak hedeflerimizden taviz vermedik ve 2019 yılı ortalarında ‘Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programını kararlılıkla sürdürdük. Bu dönüşüm bize her zamankinden daha da fazla müşteri odaklı olmanın, büyük veriyi doğru kullanmanın ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ciro ve kârlılığımız, dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi. Her çeyrekte performans artışı devam etti. Kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi son 20 yılın rekor performansına ulaştırdı. 2020 yılı bizim için dönüşüm ve adaptasyon yılı oldu, 2021 ise rekor yatırım yılı olacak. Şirketimizi bu yıl yeni yatırımlarla daha da güçlendireceğiz. “

Dijital yetkinlikler arttırılacak

“2021 yılında geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon TL’lik bir yatırım öngörüyoruz” açıklamasında bulunan Oran, şöyle konuştu: “Hem yatırımlarımıza ivme kazandıracağız hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edeceğiz. Stratejik yol haritamızda birçok önemli konu başlığımız mevcut. Geçtiğimiz yıl çok hızlı bir şekilde büyüyen e-ticareti çok kanallı deneyimin odak noktası yapmak istiyoruz. Başarılı bir şekilde harmanladığımız fiziksel ve online deneyimleri geliştirmeyi, mağaza dijital yetkinlikleri ile veri analitiği kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz.

Adımlarımızı hızlandırıyoruz

Bu yıl teknolojiye ve çalışanlarımıza yapacağımız yatırımlarla Teknosa’yı daha ileriye taşıyacak adımlarımızı hızlandıracağız. Tüm paydaşlarımızdan aldığımız güçle birlikte Teknosa’yı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. Teknolojiye erişimin gerek eğitimin gerek ekonominin gerekse sosyal hayatın devamlılığı için kritik hale geldiği bu dönemde canla başla çalışarak hayatın durmasına izin vermeyen çalışanlarımıza, bize güvenmeye devam eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz.”

Müşterilerimize süratle eriştik

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da salgın sürecinde veriye dayalı ve omnichannel iş modeli sayesinde müşterilere hızlı biçimde erişme konusunda başarı sağladıklarını vurguladı. Gürcan, şunları kaydetti: “Pandemi dönemi, teknolojik gelişmeleri hızlandırdı ve her alandaki dijitalleşme süreçlerini öne çekti. Ürünlere talep artarken, müşterilerin beklentileri de farklılaştı. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz de ‘Yeni Neslin Teknosa’sı programı çerçevesinde dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık. Müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik. Mağazalarımızın açık olduğu dönemlerde en sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamını sağladık. Tüketiciyle birebir iletişim kurduğumuz kanalları çeşitlendirdik ve fark oluşturduk. Web-chat’in yanı sıra sektörde ilk olarak teknosa.com üzerinden Video-chat uygulamasıyla sanal ortamda mağaza deneyimi sunmaya başladık.”