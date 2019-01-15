Teknolojinin yıldızlarına müjde! 81 ilde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın müşterek çalışması neticesinden duyurulan proje kapsamında ülke genelinde “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 81 ilde 100 Deneyap teknoloji atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilde attıklarını belirterek, “Geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye’ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek” ifadelerini kullandı.





Hakkari’den Edirne’ye

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacak. Bakan Varank projenin, Türkiye'nin teknolojik kalkınma programı, milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği, yüksek genç bireyler yetiştirme amacıyla yapıldığını ifade etti. Kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modelinin esas alınacağını vurgulayan Varank, ”Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor” dedi.



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın paylaşımı



Eğitimler ücretsiz

Varank, ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık program kapsamındaki eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağının müjdesini vererek, “81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi projesinin ilk adımını 12 ilimizde atıyoruz. Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecek. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Deneyap Türkiye, hızlı bir şekilde diğer illerde de yaygınlaştırılacak. 2020 yıl sonuna kadar 81 ildeki gençler Deneyap ile tanışacak. Bu projede söz sahibi olan paydaşlarımıza ve tüm imkanlarını seferber eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Yazılı sınav 17 Mart’ta

Deneyap Türkiye’ye katılmak isteyen öğrenciler, iki aşamalı seçme sınavına girecek. Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından, ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak’ta başladı. Başvurular, 3 Şubat’a kadar devam edecek. Sınav başvuruları da yine ücretsiz olacak. Deneyap Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen gençler, proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için deneyapturkiye.org internet adresini ziyaret edebilir.