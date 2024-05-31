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Teknoloji Teknolojide sınır tanımıyorlar! Elektrikli hava taksileri geliyor
Teknoloji

Teknolojide sınır tanımıyorlar! Elektrikli hava taksileri geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:34:22 - 2024-05-31 14:34:21
Teknolojide sınır tanımıyorlar! Elektrikli hava taksileri geliyor

Uçan taksi şirketi Archer Aviation, Güney Kore’de bulunan araç çağırma ve park şirketi Kakao Mobility ile işbirliğine gitti. Anlaşma kapsamında hava taksileri 2026’da Güney Kore’de kullanılmaya başlanacak.

Uçan taksi şirketi Archer Aviation, Kakao Mobility ile Archer Midnight eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) araçlarını kapsayan bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Kakao Mobility, Güney Kore’de elektrikli hava araçlarının (EAV) sahibi ve işletmecisi olacak. Araç çağırma ve park şirketi Kakao Mobility’nin ülkede 30 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve firma, 2026 yılından itibaren uçan taksileri devreye alacak.

Güney Kore, uçan taksilere geçiyor

Archer Aviation ve Kakao Mobility arasındaki anlaşma 250 milyon dolar değerinde ve 50 adet Midnight aracını kapsıyor. Kakao Mobility, hava taksi hizmetini ilk olarak Seul’de devreye alacak. Belirtilenlere göre şehirde çalışanlar işe gidip gelirken her gün 90 dakikalarını trafikte geçiriyor. Öte yandan Kakao Mobilit ve konsorsiyum ortakları bu yıl içinde Kore'de eVTOL araçlarıyla halka açık gösteri uçuşları yapmak için Archer'ı kullanmayı planlıyor.

Güney Kore hamlesi aynı zamanda Archer'ın aynı yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da da ticari lansman yapmasını sağlayacak uluslararası stratejinin bir parçası. Firmanın rakibi Joby Aviation’un da Güney Kore hedefi bulunuyor. Her iki şirketin de Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) nihai uçuşa elverişlilik kriterlerini aldığını belirtelim.

Archer'ın hedefi 60 ila 90 dakikalık araba yolculuklarını 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla değiştirmek. Midnight dört yolcu ve bir pilot taşıyabiliyor ve uçuşlar arasında 10 dakikalık şarj süresiyle 30 ila 80 kilometrelik yolculukları hedefliyor. Bu da esasında tipik bir şehiriçi ulaşım senaryosu. Firma halihazırda ABD’de yılda 650'ye kadar uçan araç üretecek bir tesis inşa ediyor. Archer Aviation, testler için dediğimiz gibi sertifikalar alsa da Midnight aracı için henüz FAA sertifikası almış değil.
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