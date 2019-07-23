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"Teknolojide ihracatı yüzde 500 artırdık"

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital,müşteri yelpazesini genişletiyor.

23 Temmuz 2019 Salı 14:16
"Teknolojide ihracatı yüzde 500 artırdık"

Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital,müşteri yelpazesini genişletiyor. Kuruluşun CEO’su Sedat Kılıç “Geçen yıl teknoloji ihracatını yüzde 500 artırdık. Bu yıl da aynı performansı sürdürüyoruz. Müşteri ekosistemimiz de söz konusu duruma paralel olarak her geçen gün daha da genişliyor” dedi.


Dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Related Digital, hizmet verdiği şirket sayısında bine yaklaştı. Çok sayıda büyük şirketin global çözüm ortağı olan, Türkiye’de ise bankacılık, perakende ve faaliyet gösterdiği sektörün önemli oyuncularından olan şirketlere hizmet sunan Related Digital, müşteri ekosistemine yeni isimleri dahil etmeyi hedefliyor. Çalıştığı isimlere omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, ürün önerileri ve mobil pazarlama çözümleri sunan şirket, hayata geçirdiği uygulamalarıyla birçok kurumun çözüm ortağı oluyor.


Özellikle global şirketlerin sundukları hizmetleri yakından takip ettiğini anlatan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, bu bağlamda Türkiye’nin teknoloji ihracatına destek olduklarının altını çizdi.


Kılıç, “Related Digital olarak, otomotiv, finans, perakende ve turizm sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren çok sayıda global marka ile çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalar ve ürünler İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor. Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirketin, bu alanda elde ettiği başarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin hatta dünyanın ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarındanız. Bu alanda faaliyet gösteren global ölçekli birçok şirkete oranla hem daha üstün standartlarda hem de daha uygun ücretler karşılığında hizmet veriyoruz” diye konuştu.


“Şirketlerin büyümesine katkı sağlıyoruz”


Uluslararası şirketlerin Türkiye operasyonlarına da hizmet sunduklarını aktaran Kılıç, “Artık firmalar dijital pazarlamanın gücünü fark etti. Daha fazla kişiye dijital pazarlama ile ulaşmak istiyorlar. Biz de geliştirdiğimiz yazılım, ürün ve hizmetlerle firmaların büyümelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkıda bulunuyoruz. Geçen yıl teknoloji ihracatını yüzde 500 artırdık. Bu yıl da aynı performansı sürdürüyoruz. Related Digital olarak gelirlerimizin önemli bir kısmını yurtdışından elde ediyoruz.Müşteri ekosistemimiz de söz konusu duruma paralel olarak her geçen gün daha da genişliyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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