Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor

Blockchain, Kripto Paralar, Dijitalleşme, Endüstri 4.0., Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İntermeti (IOT) Big Data, Siber Güvenlik gibi kavramların konuşulduğu toplantıda, teknoloji üreten yerli firmaların, Ar-Ge konusunda fazlasıyla yeterli olduğu, dışına açılmada yeterli desteğin bulunamaması gibi sorunların olduğuna dikkat çekildi.