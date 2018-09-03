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Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji alanındaki en önemli düşünce merkezlerinden biri olanBilim ve Teknoloji Politikaları Koordinasyon Merkezi (BİTKOM), alanındaki gelişmeleri masaya yatırdı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:10
Teknoloji üreten yerli firmalar destek bekliyor

Blockchain, Kripto Paralar, Dijitalleşme, Endüstri 4.0., Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İntermeti (IOT) Big Data, Siber Güvenlik gibi kavramların konuşulduğu toplantıda, teknoloji üreten yerli firmaların, Ar-Ge konusunda fazlasıyla yeterli olduğu, dışına açılmada yeterli desteğin bulunamaması gibi sorunların olduğuna dikkat çekildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:10
  1. BİTKOM

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