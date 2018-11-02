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Teknoloji şirketi Apple beklentilerin üzerinde kar elde etti

Apple, eylülde sona eren çeyrek dönemde beklentilerin üzerinde ciro ve kar etti.

02 Kasım 2018 Cuma 08:16
Teknoloji şirketi Apple beklentilerin üzerinde kar elde etti

Ancak 2018'in son çeyreği için analist beklentilerinin altında gelir tahmini açılayan Şirket'in piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesinin altına geldi.

Apple, eylülde sona eren çeyrek dönemde 62,9 milyar dolar ciro ve hisse başına 2,91 dolar kar elde etti. Analistler ise 61,5 milyar dolar ciro ve 2,79 dolar bekliyorlardı.

Şirket, iPhone, Apple Watch, iPad ve Mac modeleri için çeyrek dönem satış rakamlarını artık duyurmayacağını da açıkladı.

Apple, aralıkta sona erecek mali yılının ilk çeyreği için ciro beklentilerini 89-93 milyar dolar aralığı olarak ortaya koydu.

Orta noktası 91 milyar dolar olan bu tahmin Wall Street'in 93 milyar dolar olan beklentisinin gerisinde kaldı. Apple hisseleri beklentinin altında kalan bu beklentinin etsi ise yüzd 4,3 değer kaybetti.

Piyasa değeri 40 milyar dolar azalarak 1 trilyon doların altına indi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:16
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