Teknoloji hisseleri Wall Street’i taşıdı: Nasdaq rekorla kapandı

Wall Street’te yatırımcıların teknoloji şirketlerine yönelmesi, üç büyük endeksi pozitif bölgede tuttu. Günün en güçlü yükselişini yüzde 1,05 ile Nasdaq kaydetti. Endeks, 27.477,31 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

S&P 500 yüzde 0,66 değer kazanarak 7.773,95 puana, Dow Jones ise yüzde 0,18 artışla 51.267,90 puana çıktı.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

Teknoloji hisselerindeki alımlarda yapay zekâyla bağlantılı şirketler başı çekti. SpaceX hisseleri yüzde 7,6 yükselirken Nvidia yüzde 2,1, Meta yüzde 1,9 ve Microsoft yüzde 1,5 değer kazandı.



Hisse senetlerindeki olumlu seyre karşın tahvil piyasasında faizler yükselmeyi sürdürdü. Artan enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine yönelik endişelerin etkisiyle ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 5,31’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,66’ya çıktı.

FED’İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Açıklanan ekonomik veriler, yatırımcıların para politikasına ilişkin beklentilerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD’de ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, eylülde 54,9’a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Veri, hizmet sektöründeki büyümenin hız kaybettiğine işaret etti.

Geçen hafta yayımlanan ve iş gücü piyasasında soğuma sinyali veren istihdam verileri de Fed’in bu ay yeni bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentisini destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, politika faizinin sabit tutulması ihtimali yüzde 80’e yakın seviyede kaldı.

Geçen ay faizi 25 baz puan artıran Fed’in eylül toplantısına ait tutanakları çarşamba günü yayımlanacak. Yatırımcılar, tutanaklarda bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin işaretler arayacak.

REZERV KARARI PETROLDE SINIRLI GERİLEME GETİRDİ

Enerji piyasalarında ise G7 ülkelerinin dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürme kararı öne çıktı. Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçlayan karar, petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti.

Buna rağmen Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde kalmayı sürdürdü.