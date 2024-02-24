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Aktüel Teknoloji faciası! Skandal faciada: Ameliyat robotu hastayı öldürdü! Skandal iddialar tam bir muamma
Aktüel

Teknoloji faciası! Skandal faciada: Ameliyat robotu hastayı öldürdü! Skandal iddialar tam bir muamma

Yeniakit Publisher
2024-02-24 01:36:00 - 2024-02-24 02:11:34
Teknoloji faciası! Skandal faciada: Ameliyat robotu hastayı öldürdü! Skandal iddialar tam bir muamma

Yapay zeka ve robotik teknoloji her geçen gün gelişirken. Hizmet sektöründen sonra sağlık sektöründe de görülmeye başlandı! Robotlar hakkında soru işaretleri henüz giderilememişken, korkunç bir facia gerçekleşti. Robot skandala neden oldu! Ameliyata giren bir robotun hastanın ölümüne yol açması dünya gündemine bomba gibi düştü. Ölen hastanın kocasının iddiaları ise çok çarpıcı... İşte tüm detaylar!

2022 senesinde kolon kanseri tedavisi için ameliyata alınan ve "da Vinci cerrahi robotu"nun kullanıldığı operasyon sonrasında 78 yaşındaki Sandra Sultzer sağlığına kavuşamadı. Sultzer'in iyileşme ümidiyle girdiği ameliyatta robotun hatası yüzünden ölümüne mal olacak bir süreç başladı. Zavallı kadının ince bağırsağı yanık izleriyle kaplandı ve bir delik oluştu. Bu deliğin ciddi bir sızıntıya neden olması ise son darbe oldu...

DailyMail'de yer alan habere göre, ameliyat sonrasında sağlığını koruyamayan ve durumu daha da kötüleşen Sultzer'in, ciddi karın ağrıları ve yüksek ateş belirtileri gösterdikten sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

DOKTORLAR FARK ETMEDİ

Kolon kanseri dışında başka bir sağlık sorunu olmayan Sultzer'in ailesi, hastane yönetimine dava açma kararı aldı. Sultzer'in eşi, bir cerrahın dört kollu makineyi kullandığını bir kamera aracılığıyla gözlemlediğini belirterek, "Bu ameliyat eşimin ölümüne neden oldu" dedi.

SKANDAL İDDİALAR!

Dava dilekçesinde, robotun düzgün bir şekilde kullanılmadığı, hastaların sağlıklarının göz ardı edildiği, robotun etrafındaki kılıfın eksik olduğu ve elektrik kaçağının meydana geldiği iddia edildi. Ayrıca doktorların robotun neden olduğu yanığı fark etmedikleri de vurgulandı. Olayla ilgili devam eden soruşturmanın yanı sıra, davaya ilişkin karar da bekleniyor.

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