Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynadı: Apple M5 Max, performans canavarı M3 Ultra’yı koltuğundan etti!

Apple’ın yeni nesil M5 Max işlemcisi ilk kez Geekbench sonuçlarında görüldü. Ortaya çıkan test kayıtları yeni üst seviye Apple çipinin hem işlemci hem de grafik tarafındaki ilk performans verilerini gösterdi. Paylaşılan sonuçlara göre Apple M5 Max, tek çekirdekte 4.300 puan sınırına yaklaşırken çok çekirdekte 29.233 puana kadar çıktı.

Apple M5 Max, ilk testlerde M3 Ultra ortalamasının üzerine çıktı

Geekbench 6 veritabanında görülen üç ayrı Apple M5 Max sonucu çipin erken performans tablosunu net şekilde ortaya koyuyor. Bu kayıtlarda tek çekirdek skorları 4.268, 4.288 ve 4.297. Çok çekirdek tarafında ise 29.043 ile 29.233 puan arasında değişen sonuçlar yer alıyor.

Test kaydında sistem modeli Mac17,7 olarak görünüyor. İşletim sistemi tarafında macOS 26.3.1 sürümü yer alıyor. Geekbench 6.6.0 for macOS AArch64 ile yapılan testte Apple M5 Max işlemcinin temel frekansı 4.60 GHz olarak listelenmiş durumda.

Aynı kayıt içinde işlemcinin 1 işlemci ve toplam 18 çekirdekten oluştuğu görülüyor. Çekirdek dağılımında bir kümede 6 çekirdek, diğer kümede ise 12 çekirdek bulunuyor. Test edilen sistemde 128 GB bellek yer alıyor.

Ortaya çıkan bu sonuçlar Apple’ın önceki üst düzey masaüstü sınıfı çözümü M3 Ultra ile de karşılaştırılıyor. Paylaşılan verilere göre M3 Ultra için Geekbench 6 çok çekirdek testlerinde sık görülen ortalama skor yaklaşık 27.726 puan seviyesinde.

M5 Max’in 29.233 puana kadar çıkan sonucu bu ortalamanın üzerine yerleşiyor. Bu da yeni M5 Max’in, en azından bu erken Geekbench verilerinde, çok çekirdekte M3 Ultra ortalamasını geçtiğini gösteriyor.

Buradaki dikkat çekici noktalardan biri de M3 Ultra’nın 32 çekirdekli CPU yapılandırmasına sahip olması. Buna karşın M5 Max, 18 çekirdekli yapısıyla bu testte daha yüksek skor üretiyor.

M4 Max ile kıyaslandığında da yeni çipin çok çekirdek tarafında çift haneli ama düşük seviyede bir artış sunduğu görülüyor. Listelenen Apple M serisi CPU sonuçlarında M4 Max kullanan sistemler tek çekirdekte yaklaşık 4.015 ile 4.028 bandında, çok çekirdekte ise 25 bin ile 26 bin puan bandında yer alıyor. M5 Max’in tek çekirdekte 4.297’ye, çok çekirdekte ise 29.233’e kadar çıkması yeni nesilde ölçülebilir bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Grafik tarafında da ilk Metal test sonuçları paylaşıldı. Üç farklı Metal sonucunda M5 Max sırasıyla 228.081, 232.718 ve 218.772 puan aldı. Bu skorlar M4 Max’in önüne geçen bir tablo ortaya koyuyor. Ancak M3 Ultra tarafında listelenen yaklaşık 245 bin puanlık üst seviye Metal skorlarının altında kalıyor.

Paylaşılan grafik sonuçlarında M3 Ultra kullanan Mac Studio 2025 modeli yaklaşık 245.188 puanla listenin üst sıralarında yer alıyor. M2 Ultra kullanan sistemlerin de 223 bin ila 225 bin puan bandında bulunduğu görülüyor.

M5 Max burada 218 bin ila 232 bin puan aralığıyla konumlanıyor. Bu da grafik tarafında yeni çipin güçlü bir sıçrama sunduğunu ancak Apple’ın en büyük Ultra sınıfı çözümünü henüz geçmediğini gösteriyor.

Bu testlerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Sonuçlar Apple’ın kısa süre önce M5 Pro ve M5 Max işlemcili güncel MacBook Pro modellerini tanıtmasının hemen ardından ortaya çıktı.

Şirket yeni sistemlerin ön siparişe açıldığını ve sevkiyatların 11 Mart’ta başlayacağını açıklamıştı. Geekbench verilerinin bu duyurunun hemen sonrasında görünmesi yeni modellerin erken performans tablosunu da ortaya çıkarmış oldu.