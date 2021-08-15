Teknoloji devine Çin hükümeti engeli! O özelliği kaldırmak zorunda kaldılar

Dünyaca ünlü teknoloji markası Xiaomi Çin hükümetinin engeline takıldı. Xiaomi Mi Mix 4 ile tanıtılan hırsızlık önleme sistemini kaldırmak zorunda kaldı. Güvenlik odağında oldukça önemli bir özellik olan 'hırsızlık önleme sistemi' Çin'in yasalarına uymadığı gerekçesiyle geri çekiliyor. Özellik sayesinde kullanıcıların telefonlarının çalınması 'imkansız' hale getiriliyordu.

Milliyet'in haberine göre; telefon tanıtılırken bu özellik üzerinde fazla duran Xiaomi, mevcut ulusal düzenleme engeline takıldı. Cihazda yer alan bu özellik direkt telefonun anakartına yerleştirilmiş bir eSIM çipi sayesinde telefonu sürekli ağa bağlı hale getiriyor. Haliyle fiziksel bir SIM'e gerek kalmamış oluyor. Kullanıcının telefonu çalındığında her koşulda telefonun konumu tespit edilebiliyor.

Öte yandan hırsızlığın önlemesinde bir diğer avantajı da fiziksel bir SIM kart takıldığında kullanıcıdan onay istenmesi.

Xiaomi Mi Mix 4'ün özelliklerine baktığımızda ise karşımıza 6.67 inçlik 395 ppi değerinde HDR10 Plus destekli 120Hz ekran yenileme hızını bünyesinde toparlayan bir cihaz çıkıyor. Çözünürlüğü 1080x2400 piksel ve 225 gram ağırlığında. Arka tarafta ise kullanıcıları devasa bir kamera kurulumu karşılıyor.

Telefonun 20 Megapiksellik bir ön kamerası bulunuyorken, 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel periskop kamera ve 13 Megapiksel de ultra geniş açılı kamerası var. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle gelirken, 128 GB/ 256 GB ve 512 GB depolama alanı sunuluyor.

4.500mAh bataryaya ek olarak telefonda 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunuyor.