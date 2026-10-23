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Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

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Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

Elazığ'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik operasyonunda ağızları açık bırakan bir yöntem ortaya çıktı.

#1
Foto - Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

#2
Foto - Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

Denetimlerde dilenciler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna getirildi. Burada yapılan kontroller sırasında dilencilerden birinin, topladığı paraları zabıta ekiplerinden saklamak amacıyla çorabının içine gizlediği ortaya çıktı.

#3
Foto - Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen olayda, kurnaz dilencinin para saklama girişimi sonuçsuz kaldı. Yapılan aramada çorabın içine gizlenen paralar tek tek çıkartıldı.

#4
Foto - Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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