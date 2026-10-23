Sarıgül’e de dokunulsun

Kara para soruşturmasında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile birlikte çok sayıda şüpheli tutuklanırken, kendisi, hakkında 60’ın üzerinde fezleke Meclis’te bekleyen YP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili gibi, dokunulmazlığın arkasına saklanıyor. Gazeteci Murat Ağırel’in aralarında bulunduğu, Aylin Kotil, Ömer ve Emir Sarıgül kardeşler ile 15 kişi tutuklanmıştı. Sarıgül’ün koruması Beşir Ömer Demir ve Emir Sarıgül’ün özel kalemi Çağlar S. dahil 5 kişi daha gözaltına alındı.

Kamuoyunun önündeymiş

Tüm ailesi tutuklanan Mustafa Sarıgül de, “Yaklaşık 50 yıldır kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum. Yaptığım işler, bulunduğum makamlar nedeniyle gerekli mercilerce sayısız kez denetlendim. Hakkımda açılmış bir soruşturma, hesabını veremeyeceğim bir konu yoktur” diyerek dokunulmazlık zırhının arkasına saklanıyor.

SAMİMİYSE KALDIRSIN

Sarıgül vakasını gazetemize değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, şunları söyledi: “Milletvekilleri kasten adam öldürme haricindeki suçlarda, milletvekilliği bitene kadar kovuşturmanın geri bırakılması kuralı uygulanıyor. Milletvekilliği bittikten sonra da bu işlemler devam ediyor. Ama Sarıgül, ‘Benim verilemeyecek bir hesabım yok’ diyor. Eğer bu konuda samimiyse, kendine güveniyorsa dokunulmazlığı kaldırılmadan da mahkemeye gidebilir ifade verebilir. Meclis’te ‘Benim mal varlığım şu, çocuklarımın mal varlığı şu. İşte şunu şuradan kazandık, bunu buradan kazandık’ diye açıklaması lazım. Yoksa ‘Benim verilemeyecek bir hesabım yok’ demenin inandırıcılığı olmaz. Özgür Özel ve ekibi de ‘Ben bu davanın görülmesini istiyorum’ diye dilekçe verebilr.Masumlarsa aklanabilirler. Ama vatandaşın aklıyla alay ediyorlar.”

GEREĞİ YAPıLMALI

Avukat Cüneyt Toraman da şunları dile getirdi: “Buradaki temel sorun yasama dokunulmazlığı değil, denetim mekanizmalarının çalışmaması. Eğer birisinin hesabına 200 milyon, 400 milyon, 500 milyon TL ya da euro gönderildiğinde bunun hesabı sorulsaydı bu aşamalara kadar gelmezdi. İngiltere’de herhangi birinin hesabına 500 sterlin bile gönderemezsiniz. Hemen kaynağını sorarlar. Uluslararası bir bankada da bunun kaynağını soruyorlar. Evet, yasama dokunulmazlığı buna engel teşkil ediyor. Ama devlet zarara uğratılmışsa tazminat hakkı var. Mallarına tedbir koyabilir. Yasama dokunulmazlığı engel değil. İmamoğlu tutuklu yargılanıyor, bir numaralı ortağı ana muhalefet partisinin genel başkanı. CHP’yi ele geçirmeden tutun yolsuzluk da Özel’in etrafında dolanmıyor mu?”