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Gündem Hakan Fidan İstanbul'dan dünyaya seslendi: Gazze'deki soykırım uluslararası sisteme güveni sarstı
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Hakan Fidan İstanbul'dan dünyaya seslendi: Gazze'deki soykırım uluslararası sisteme güveni sarstı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hakan Fidan İstanbul'dan dünyaya seslendi: Gazze'deki soykırım uluslararası sisteme güveni sarstı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda dünyada giderek büyüyen çatışmalara dikkat çekerek çarpıcı mesajlar verdi. Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgalinin uluslararası sisteme duyulan güveni sarstığını belirten Fidan, “Siyasi çözüm ve insani yardımı ulaştırma bizim için birinci öncelik olmalı” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un tarih boyunca diyalog ve diplomasinin merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Fidan, dünyanın karşı karşıya bulunduğu savaş ve çatışmalar üzerinden uluslararası topluma önemli mesajlar verdi.

“DÜNYA KÜRESEL GÜVENSİZLİK ORTAMINDA”

Konferansın ortaklıklar kurmak, barışın unsurlarını ortaya çıkarmak ve krizlere çözüm üretmek amacıyla tarafları bir araya getirdiğini belirten Fidan, küresel güvenlik sistemindeki bozulmaya dikkat çekti.

Fidan şöyle konuştu:

“Şu anda küresel güvensizlik ortamında yaşamaktayız. Ülkeler ve bölgeler yıllardan beri barışı çantada keklik olarak görmüşler ancak şimdi artık silahlı çatışmaların realitesiyle yüzleşmekteyiz.”

Son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda çatışmanın patlak verdiğini kaydeden Fidan, kritik deniz yollarının tıkandığını, ateşkes ihlallerinin rutin hale geldiğini ve insani krizlerin ağırlaştığını ifade etti.

DÜNYA NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİ ÇATIŞMA BÖLGELERİNDE

Birleşmiş Milletler verilerine dikkat çeken Fidan, küresel tablonun ulaştığı boyutu rakamlarla ortaya koydu.

Dünya nüfusunun dörtte birinin çatışma bölgelerinde yaşadığını belirten Fidan, her 12 dakikada bir sivilin silahlı çatışmalarda hayatını kaybettiğini söyledi.

Fidan, dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiğini, bunların büyük bölümünü ise çocukların oluşturduğunu kaydetti.

“İNSANİ ISTIRAP HİÇBİR YERDE FİLİSTİN'DEKİ KADAR GÖRÜNÜR OLMADI”

Dışişleri Bakanı Fidan'ın konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise Filistin'e ilişkin açıklamaları oldu.

Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Fidan şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü insani ıstırabın görüntüsü hiçbir yerde Filistin'de olduğu kadar görünür olmadı.”

“GAZZE'DEKİ SOYKIRIM ULUSLARARASI SİSTEME GÜVENİ SARSIYOR”

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile Batı Şeria'daki işgal politikalarına değinen Fidan, yaşananların mevcut uluslararası düzene yönelik güveni de aşındırdığını söyledi.

Fidan:

“Gazze'deki soykırım ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen yerleşimci işgali bunun en önemli örneği ve bu uluslararası sisteme olan güveni de sarsmakta.”

ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önceliğini de açıklayan Bakan Fidan, “Siyasi çözüm ve insani yardımı ulaştırma bizim için birinci öncelik olmalı” mesajını verdi.

Fidan'ın açıklamaları, İstanbul'un yoğun diplomasi trafiğine sahne olduğu bir dönemde gelirken, Türkiye'nin çatışmaların çözümünde diplomasi ve arabuluculuk kanallarının güçlendirilmesine yönelik yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

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