Teknoloji devinden beklenmedik karar: Google, Altcoin Celo iile 'anlaştık' diyerek duyurdular: İmza atıyor!

Celo Vakfı çığır açan bir duyuru yapıyor. Buna göre Google Cloud’un altcoin Celo ağında bir doğrulayıcı haline geldiğini belirtiyor. Diğer taraftan bu işbirliği kripto para piyasasında dalgalanmalara yol açıyor. CELO’nun fiyatını 0,51 doların üzerine çıkarıyor. Ayrıca yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Detaylara bakalım.

Web3 uygulamaları için daha güçlü bir ağ

Google Cloud ve Celo Vakfı arasındaki ortaklık, altcoin Celo ağının genel güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor. Google Cloud, blockchain üzerinde bir doğrulayıcı çalıştırarak ağın sağlamlığını artırmaya yönelik katkı sağlıyor. İşbirliği, Nisan ayında her iki tarafın da Web3 uygulamaları oluşturmak ve ölçeklendirmek için güçlerini birleştirmesiyle başladı.

Celo topluluğu önemli bir adım attı. Buna göre cLabs’ın bağımsız bir Layer-1 ağından altcoin Ethereum Layer-2 çözümüne geçiş önerisini onayladı. Bu stratejik değişim, Ethereum ekosisteminde gelişmiş ölçeklenebilirlik, gelişmiş güvenlik getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca daha fazla gerçek dünya kullanım durumu sunmayı da hedefliyor. Bu geçişi kolaylaştırmak için cLabs, güçlü bir node barındırma hizmeti olan Google Cloud’un Blockchain Node Engine’inden fayda sağlayacak.

Altcoin dünyasında blockchain inovasyonu için ortak vizyon

Altcoin Celo Vakfı Ekosistem Büyüme Başkanı Xochitl Cazador, işbirliğinden duyduğu heyecanı dile getiriyor. Bu bağlamda şunları söylüyor. “Google Cloud ve Celo Vakfı, insanlar ve gezegen için sürdürülebilir çözümleri desteklemek üzere blockchain teknolojisi ve inovasyondan yararlanma konusunda ortak bir misyona sahip.” Bu ortaklık, blockchain’in olumlu etki yaratma potansiyelinden yararlanma konusundaki kararlılığı yansıtıyor.

Google Cloud Dijital Varlıklar Direktörü Carlos Arena da açıklama yapıyor. Şirketleri ve geliştiricileri temel ölçeklendirme araçlarıyla güçlendirerek Web3 ekosistemini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. Celo ağında bir doğrulayıcı çalıştırmak, Celo Vakfı ile işbirliklerinde önemli bir adımı temsil ediyor. Diğer taraftan ağ genişlemesini sağlama vizyonlarıyla da uyumlu bir aşamaya işaret ediyor.

Web3’ün Geleceğini Gözeten Hizmet Sağlayıcılar

Web3’ün önemi artmaya devam ediyor. Google Cloud ve diğer hizmet sağlayıcılar, barındırma hizmetlerine benzer node hizmetlerini aktif olarak pazarlıyor. Bu stratejik ortaklıklar Web3’ün geleceğinden pay almaya yönelik. Buna göre bu tür işbirlikleri hizmet sağlayıcıların kazançlarını artırırken, CELO gibi altcoin projeleri için sermaye akışını ve fırsatları da körüklüyor. Kriptokoin-coma' göre: Google Cloud ve Celo Vakfı arasındaki ortaklık, teknoloji devleri ve blockchain ağları arasındaki işbirliklerinin öneminin altını çiziyor.

Diğer taraftan altcoin CELO’nun fiyat artışını da destekliyor. Celo, Google Cloud’un desteğiyle bir Ethereum Layer-2 çözümüne doğru ilerliyor. Bu aşamada, daha ölçeklenebilir ve yenilikçi bir Web3 ekosistemi için zemin hazırlıyor. Ayrıca bu ittifak, blockchain teknolojisinin sürdürülebilir çözümler yaratma konusundaki dönüştürücü potansiyelini ortaya koyuyor. Diğer taraftan hızla gelişen kripto para dünyasında CELO için parlak bir geleceğin sinyallerini veriyor.

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