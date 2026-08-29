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Dünya Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı
Dünya

Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı

Yeniakit Publisher
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Ülkenin liderini kaçıranlara teşekkür! Rodriguez Venezuela’yı ABD'ye sattı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmesini ve devlet kasasına 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlamasını beklediklerini açıkladı. Anlaşma kapsamında, toplam 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol potansiyeline sahip 17 stratejik sahanın geliştirilmesi planlanıyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile yapılan petrol anlaşmasının ülkeye 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmesini ve devlet kasasına 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlamasını beklediklerini açıkladı. Anlaşma kapsamında, toplam 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol potansiyeline sahip 17 stratejik sahanın geliştirilmesi planlanıyor.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümeti ile varılan anlaşmanın ülkenin yeniden canlanmasında kritik bir rol oynayacağını belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bir sonucu olan bu adımın, hidrokarbon endüstrisinin geliştirilmesine ve stratejik altyapının yenilenmesine yönelik ciddi bir finansal akış sağlayacağını vurgulayan Rodriguez, katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Rodriguez, özel sektörün katılımıyla petrol üretiminde büyük bir artış hedeflediklerini belirtti. Anlaşma kapsamında 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol potansiyeline sahip 17 stratejik sahanın geliştirileceğini kaydeden Rodriguez, bu doğrultuda 100 milyar doları aşan bir yatırım yapılacağını ve devlet kasasına 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlanacağını aktardı.

Söz konusu yatırımların ülkenin ekonomik büyümesine, yeni istihdam alanlarının yaratılmasına ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sunacağını ifade eden Rodriguez, Venezuela'nın bu adımla birlikte toparlanma, üretim ve refah dolu yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

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