Savunma Sanayimiz hayran bırakıyor: Teçhizat satılmayınca Türkiye kendi üretti!

Türk savunma sanayisinin son yıllarda gerçekleştirdiği büyük atılım, uluslararası basının gündemindeki yerini koruyor.

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği üretim kapasitesi ile dünya silah pazarındaki yükselişini değerlendiren dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Gazete, Türkiye'nin artık güçlü bir yerli savunma sanayisine sahip olduğunu ve geliştirdiği sistemlerle uluslararası pazardaki ağırlığını giderek artırdığını yazdı.

“SATMADILAR, TÜRKİYE KENDİ ÜRETTİ”

Handelsblatt'ın Türkiye'nin dönüşümüne ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Alman gazetesi analizinde, Türkiye'nin NATO müttefikleriyle geçmişte yaşadığı savunma tedariki sorunlarına gönderme yaparak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Onlara teçhizat satmadılar, onlar da kendileri üretti.”

Gazete, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tedarik engellerinin ardından kendi savunma sistemlerini geliştirmeye yöneldiğine ve bugün dünyanın önemli silah ihracatçılarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

200 MİLYON DOLARDAN 8,5 MİLYAR DOLARA

Türkiye'nin savunma sanayisindeki değişim ihracat rakamlarına da yansıdı.

Handelsblatt'ın aktardığı verilere göre, milenyumun başlarında yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde bulunan Türk savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 8,5 milyar dolara kadar yükseldi.

Bu rakamlar dikkate alındığında sektörün ihracatı yaklaşık 42 katlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda.

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payını da iki katına çıkardığına dikkat çekildi.

YÜKSELİŞ BU YIL DA SÜRÜYOR

Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansının bu yıl da hız kesmediği belirtildi.

Resmi verilere göre yılın ilk 7 ayında sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26'nın üzerinde arttı.

Böylece savunma ve havacılık sanayisinin 7 aylık ihracatı yaklaşık 5,8 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ SİLAH İHRACATÇISI

Alman gazetesinin analizinde Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) verilerine de yer verildi.

SIPRI verilerine göre Türkiye, 2021-2025 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında 11'inci sıraya yükseldi.

Türkiye'nin insansız hava araçlarından füze ve hava savunma sistemlerine, savaş gemilerinden zırhlı araçlara kadar genişleyen ürün yelpazesi, Türk savunma şirketlerinin uluslararası pazarlardaki konumunu da güçlendirdi.

AMBARGOLAR TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNÜNÜ KESEMEDİ

Handelsblatt'ın analizi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün dikkat çekici tarafını da ortaya koydu.

Bir dönem ihtiyaç duyduğu bazı kritik sistemleri dışarıdan tedarik etmek isteyen Türkiye, karşılaştığı kısıtlamalar sonrasında yerli üretime ağırlık verdi. Aradan geçen yıllarda geliştirilen sistemler yalnızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmekle kalmadı, dünya pazarlarında da alıcı bulmaya başladı.

Alman gazetesinin “Satmadılar, kendileri üretti” değerlendirmesi de Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı özetleyen çarpıcı bir ifade oldu.