Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş

Ankara'da yürütülen fuhuş ve kara para operasyonunda danışmanı Cem Tekinoğlu'nun gözaltına alınması üzerine konuşan Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, "Benimle ilgili değil" diyerek yanındaki ismi anında sattı. Sorumluluğu MİT ve emniyete atıp danışmanını tek kalemde silen Enginyurt'un bu tavrı dikkat çekti.

Konuyla ilgili net bir bilgisi olmadığını belirten Enginyurt, "Haberlerden okudum. Benimle ilgili bir şey değil. Geçmişte olmuş bir şey anladığım kadarıyla" dedi.

"ESKİ VALİYE KADIN AYARLAMIŞ DİYORLAR"

Gözaltı kararı sonrası Cem Tekinoğlu ile birerbir iletişim kurmadığını söyleyen Enginyurt, Tekinoğlu'na yönelik suçlamaya ilişkin "Gülistan Doku olayındaki alay komutanıyla 40 defa görüşmüş, eski valiye kadın ayarlamış diyorlar" ifadelerini kullandı.

Enginyurt, son olarak "Sonuçta Meclis'e danışman olmak için MİT, emniyet, istihbarat araştırıyor. Dolayısıyla ben de bekliyorum, avukat gönderdik" ifadelerine yer verdi.

İSMİ GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINA KARIŞMIŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturması kapsamında incelenen HTS kayıtlarında Cem Tekinoğlu’nun adı da yer almıştı.

Tekinoğlu, Gülistan’ın kaybolduğu dönemde Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

HTS incelemesine göre, aynı dönemde Tunceli İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı olan Ali Kahraman’ın kullandığı telefon hattı ile Cem Tekinoğlu’nun telefonu arasında 17 Ocak 2019 ile 23 Temmuz 2024 tarihleri arasında 40 irtibat kaydı tespit edildi.

2025’ten bu yana Cemal Enginyurt’un danışmanı olarak görev yapan Tekinoğlu, Munzur Üniversitesi’nde kadın öğrencileri tehdit ederek para karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Söz konusu iddia üzerine Tekinoğlu hakkında Meclis’e soru önergesi de verilmişti.