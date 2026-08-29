“Medeni Avrupa”nın göbeğinde bu manzara! Eyfel’in dibinde fareler cirit atıyor

Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Paris, bu kez tarihi yapıları ve turistik güzellikleriyle değil, Eyfel Kulesi çevresinde görüntülenen farelerle gündeme geldi.

Paris'i ziyaret eden bir Türk turist, Eyfel Kulesi yakınlarındaki yeşil alanda dinlenmek istedi. Ancak çimlere oturmaya hazırlanırken çevresinde dolaşan iri fareleri fark etti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen turist, bulunduğu noktadan uzaklaşırken cep telefonuyla fareleri görüntülemeye başladı.

FARELER İNSANLARIN ARASINDA DOLAŞTI

Görüntülerde farelerin insanların bulunduğu yeşil alanda rahatlıkla dolaşması dikkat çekti.

Türk turistin şaşkınlığını artıran bir başka durum ise çevrede bulunan bazı kişilerin farelere aldırış etmeden oturmaya devam etmesi oldu.

Fareleri ve çevredeki insanları kayda alan turist, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

“MEDENİ AVRUPA” İMAJIYLA ÇELİŞEN GÖRÜNTÜLER

Paris; sanat, kültür, moda ve şehir yaşamıyla uzun yıllardır dünyaya Avrupa'nın önemli vitrinlerinden biri olarak sunuluyor.

Ancak kentin en önemli turistik noktalarından Eyfel Kulesi'nin hemen çevresinde farelerin insanların arasında dolaştığını gösteren görüntüler, Paris'in yıllardır mücadele ettiği temizlik ve kemirgen sorununu tekrar tartışmaya açtı.

Turistlerin dünyanın en yüksek seyahat bütçelerinden bazılarını ayırarak ziyaret ettiği bir kentte, üstelik Paris'in sembolü sayılan bir yapının çevresinde ortaya çıkan bu görüntüler, “medeni Avrupa” söylemi ile sokaktaki manzara arasındaki çelişkiyi de gözler önüne serdi.

TÜRK TURİST ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Paris'e turistik gezi için giden Türk vatandaşının karşılaştığı manzara, beklediği Paris görüntüsünden oldukça farklı çıktı.

Çimlerde dolaşan farelerden korkarak uzaklaşan turist, çevresindekilerin durumu olağan karşılamasına da şaşırdı.

Türk turistin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Eyfel Kulesi çevresindeki hijyen şartları ve Paris'in kronikleşen fare problemi yeniden tartışılmaya başlandı.