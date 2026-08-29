Tesettüre girmesi Uğur Dündar’ı “şoke” etmişti! Aysun Özbek 18 yıl sonra ortaya çıktı

2003 yılında Avrupa ikinciliğine ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından Aysun Özbek, uzun yıllar sonra yeniden voleybol salonunda görüntülendi.

Özbek, Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynadığı mücadeleyi, milli takımda birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarıyla tribünden takip etti.

Uzun süredir kamuoyundan uzak yaşayan eski milli sporcunun yeniden ortaya çıkması, 2008 yılında aldığı kararın ardından yaşanan tartışmaları da hatırlattı.

“GELSEM Mİ GELMESEM Mİ ÇOK DÜŞÜNDÜM”

Yıllar sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Özbek, voleybol atmosferini özlediğini belirterek şunları söyledi:

“Çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. ‘Gelsem mi gelmesem mi?’ diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim.”

TESETTÜR TERCİHİNİ “ŞOK” DİYE SUNMUŞLARDI

Aysun Özbek, 2008 yılında tesettüre girme kararı almış ve aktif voleybol kariyerini noktalamıştı.

Ancak başarılı bir sporcunun kendi hayatına ilişkin aldığı bu karar, dönemin bazı medya kuruluşları tarafından kişisel bir tercih olarak ele alınmak yerine Türkiye'nin gündemine adeta bir “şok” haberi olarak taşınmıştı.

Özbek'in başörtüsü tercihi üzerinden “Laik Türkiye'nin gururuydu” ve “Türk voleybolu şokta” gibi ifadelerin kullanılması, başörtüsüne yönelik dönemin medya dilinin çarpıcı örneklerinden biri olmuştu.

UĞUR DÜNDAR DA “SPOR CAMİASI ŞOKTA” DEMİŞTİ

Konuyu ana haber bültenine taşıyan isimlerden biri de Uğur Dündar'dı.

Dündar, Star TV Ana Haber'de Aysun Özbek'in kararını aktarırken:

“Milli voleybolcu Aysun Özbek, iddiaya göre tesettüre bürünüp voleybolu bıraktı. Spor camiası milli yıldızın bu ani kararının şokunu yaşıyor.”

ifadelerini kullanmıştı.

Bir sporcunun tesettür tercihinin neden “şok” olarak sunulduğu ise bugün geriye dönüp bakıldığında dönemin medya anlayışına ilişkin dikkat çekici bir soru olarak ortada duruyor.

BAŞÖRTÜSÜNÜ SPOR DÜNYASININ “SORUNU” GİBİ GÖSTERDİLER

Türkiye'nin üniversitelerde başörtüsü yasağını tartıştığı yıllarda Özbek'in kararı da aynı ideolojik tartışmanın içerisine çekilmişti.

Bazı yayınlarda “Türban üniversiteye girecek mi, girmeyecek mi diye düşünürken spor dünyasının tam ortasına düştü” şeklindeki ifadeler kullanılmış, başarılı milli sporcunun inancı doğrultusunda aldığı karar olumsuz bir gelişmeymiş gibi sunulmuştu.

Uğur Dündar'ın kullandığı “şok” ifadesi de bu medya atmosferinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı.

18 YIL SONRA AYNI SALONDA

Yıllar önce tesettür tercihi üzerinden tartışmaların merkezine çekilen Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden voleybol camiasıyla buluştu.

Özbek'in “İyi ki gelmişim” sözleriyle anlattığı dönüşü, bir dönem kişisel tercihini dahi “şok” başlığıyla haberleştiren medya dilini de yeniden hatırlattı.