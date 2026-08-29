Yeni Parti açılışında dikkat çeken tercih! Tutuklu Haluk Levent'in şarkıları çalındı

Yeni Parti, ülke genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken Muğla’nın Marmaris ilçesinde bina açılışını gerçekleştirdi. Törende çalınan müzikler ise siyasi gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Açılışta, Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent’in şarkılarının tercih edildiği görüldü.

Marmaris’te gerçekleştirilen açılışta Haluk Levent’in şarkılarının kullanılması ise Ahbap Derneği hakkında devam eden geniş kapsamlı soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı ve “Kimler kimlerle birlikte” dedirtti.

HALUK LEVENT AHBAP SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli 16 Temmuz’da tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Dosyada, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ile dernek içerisindeki yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılık açıklamasına göre Haluk Levent tarafından da kullanıldığı belirtilen, asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı şahsi hesaba Ahbap Derneği’nden yaklaşık 120 milyon liralık para akışı tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AHBAP SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yeni Parti’nin açılışında Haluk Levent’in şarkılarının çalınmasının ardından Özgür Özel’in 2023 yılında deprem döneminde yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlandı.

Özel, Halk TV’de Haluk Levent’in de katıldığı programda Ahbap’a duyduğu güveni anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası olmasa AFAD'a vereceğime Ahbap'a verecek kafada bir insanım.”

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma devam ederken Yeni Parti’nin Marmaris açılışında Haluk Levent’in şarkılarının tercih edilmesi, Özel’in geçmişteki bu sözleriyle birlikte dikkat çekti.