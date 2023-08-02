2023-08-02 15:25:22 Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı
Tarih yazan Bayraktar TB2 SİHA'lardan yeni bir hamleler peş peşe geliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya üzerindeki etkisi her geçen gün artarken İngiliz basını SİHA'ları yazdı! Geniş çaplı analizde Bayraktar TB2 hakkında da dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Öte yandan Türkiye’nin harp paradigmalarını değiştiren yerli ve milli insansız hava araçlarına yönelik karalama kampanyası yeniden hız kazanırken, Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin, saldırıların arka planındaki gerçekleri sıraladı.