Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

DRONE'LAR NEDEN SAVAŞTA YAYGIN HALE GELDİ? Drone'ların en önemli avantajlarından biri ucuz yoldan hava kuvvetlerini güçlendirmekten geçiyor. Artık dronlar sadece askeri süper güçlerin havadan koruyucusu değil, bunun yerine Ukrayna gibi ülkelere savaş alanında nispeten yeni bir seçenek sunuyor. Dünyanın çatışmayı bu kadar yakından izlemesinin bir nedeni de bu. Birçok askeri uzman Rusya ile Ukrayna arasında olup bitenleri, yapay zekanın ve insansız robot uçaklarının veya araçlarının yaygın olduğu gelecekteki savaş için bir plan olarak görüyor. Savaş uçaklarından çok daha ucuz olan drone'lar askeri personel kaybını da sıfıra indiriyor.