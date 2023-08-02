  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

2023-08-02 15:25:22
Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

Tarih yazan Bayraktar TB2 SİHA'lardan yeni bir hamleler peş peşe geliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların dünya üzerindeki etkisi her geçen gün artarken İngiliz basını SİHA'ları yazdı! Geniş çaplı analizde Bayraktar TB2 hakkında da dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Öte yandan Türkiye’nin harp paradigmalarını değiştiren yerli ve milli insansız hava araçlarına yönelik karalama kampanyası yeniden hız kazanırken, Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı Pekin, saldırıların arka planındaki gerçekleri sıraladı.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

Rus işgaliyle beraber önemi bir kez daha kanıtlanan İHA ve SİHA'ları İngiliz basını yazdı. Geniş çaplı analizde Bayraktar TB2 hakkında da dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Ukrayna ordusu aylardır devam eden Rus işgalinde savaşı Moskova'ya taşımaya çalışıyor. Bu bağlamda sık sık sabotaj saldırılarında bulunan Ukraynalılar son olarak 2 gün arayla Moskova'nın kalbindeki gökdeleni iki kez drone'larla vurmayı başardı. Kiev saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi ancak uzmanlar bu saldırıların daha büyük bir saldırı öncesi hazırlık olduğunu düşünüyor.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

800 KM GİDEBİLİYOR! Amerikan New York Times gazetesi de, Ukrayna’dan Moskova’ya yüzlerce kilometre uçarak Rusya’ya karşı saldırılarda kullanılan üç drone modelini tespit ettiğini öne sürdü. Haberde Rusya’daki hedefleri vuran drone’ların, “Bober”, “UJ-22 Airborne” ve adı belirlenemeyen üçüncü bir model olduğu belirtilirken, Mayıs-Temmuz arasında Ukrayna’dan Rusya’ya uçan drone sayısının 2022’nin tamamındaki uçuşlardan iki kat fazla olduğu aktarıldı. Özellikle UJ-22, 6 saat havada kalabiliyor ve 800 km gidebiliyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde ise işgalin boyutunu değiştiren İHA, SİHA ve Drone'ların karşılaştırılması yapıldı. Rusların klasik tank taktiğini yok eden SİHA'lar arasında Bayraktar TB2'de kendine yer buldu.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

DRONE'LAR NEDEN SAVAŞTA YAYGIN HALE GELDİ? Drone'ların en önemli avantajlarından biri ucuz yoldan hava kuvvetlerini güçlendirmekten geçiyor. Artık dronlar sadece askeri süper güçlerin havadan koruyucusu değil, bunun yerine Ukrayna gibi ülkelere savaş alanında nispeten yeni bir seçenek sunuyor. Dünyanın çatışmayı bu kadar yakından izlemesinin bir nedeni de bu. Birçok askeri uzman Rusya ile Ukrayna arasında olup bitenleri, yapay zekanın ve insansız robot uçaklarının veya araçlarının yaygın olduğu gelecekteki savaş için bir plan olarak görüyor. Savaş uçaklarından çok daha ucuz olan drone'lar askeri personel kaybını da sıfıra indiriyor.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

BAYRAKTAR TB2! 12 metre kanat açıklığına sahip olan ve 25.000 fit yüksekliğe kadar çıkabilen lazer güdümlü zırh delici bombalarla tankları ve ağır silahları imha eden Bayraktar TB2, Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün cephe hattında yok etti. Öyle ki 2022'de Rus savaş gemisi Moskova'yı Karadeniz'de batıran saldırıda Bayraktar insansız hava aracı kullanıldı. Cephe hattındaki başarıları sebebiyle Bayraktar TB2 Ukraynalıların sevgilisi haline dönüştü. Öyle ki adına şarkılar bile yazıldı.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

Öte yandan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçlarından önce ithal edilen ABD ve İsrail ürünlerinde neler yaşanıldığını anlattı.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

İstihbaratçı İsmail Hakkı Pekin, geçmişte ABD’den 6 milyon dolara alınan 6 İHA’nın da kırıma uğradığını, bu araçların yüksek irtifada donarak işlevsiz hale geldiğini söyledi. Pekin, İsrail’den tedarik edilen “Heron” isimli insansız hava araçlarının ise net görüntü vermeyip işlevsiz kalmasının yanı sıra, bu hava araçlarını kullanan İsrailli operatörlerin hafta sonu mesai yapmayarak terörle mücadeleyi ciddi şekilde akamete uğrattığını kaydetti.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyayı sallarken İngiliz basını böyle yazdı! Bayraktar TB2 farkını tek tek anlattı

HEM YERLİ HEM UCUZ HEM NET Pekin, Baykar firmasının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar İHA’larla ilgili ise şunları söyledi: - Şimdi Bayraktar İHA ile 3’te 1 fiyatına daha ucuz, çok net görüntü alıyorsunuz, Binlerce askerle yapacağınız operasyonu, aracın içinde oturan üç gençle yapıyorsunuz. Ne şehit veriyorsunuz, ne mayına basma riski var…

Haydi cevap verin de görelim! Grevdeki doktorlara soru üstüne soru
Gündem

Haydi cevap verin de görelim! Grevdeki doktorlara soru üstüne soru

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Doktorlar dün ve bugün grevde!" başlıklı yazısında önemli ifadeler k..
Bakan Fidan ve Kalın Disney için devreye girdi
Gündem

Bakan Fidan ve Kalın Disney için devreye girdi

ABD merkezli dizi ve film platformu Disney'in 'Atatürk' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. Disney'in açıklama yapması beklenirk..
51 ilin emniyet müdürü değişti
Gündem

51 ilin emniyet müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 51 ilin Emniyet Müdürü değişti.
Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum
Otomotiv

Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum

Yerli otomobil TOGG teslimat sayılarına ilişkin temmuz ayı verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluşt..
İşte kilo vermenin formülü... Bilim insanları açıkladı
Aktüel

İşte kilo vermenin formülü... Bilim insanları açıkladı

İngiliz araştırmacılar kilo vermenin bilimsel formülünü yayınladı. Bir dizi deney yapan araştırmacılar yüzde 70 daha fazla kalori yakmayı sa..
7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı
Ekonomi

7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını tekrar canlandırdı. Bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23