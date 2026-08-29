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Gündem 20 yıl hapisle aranıyordu! Ünlüleri ağına düşüren “Ponzi Mine” Kadıköy’de yakalandı
Gündem

20 yıl hapisle aranıyordu! Ünlüleri ağına düşüren “Ponzi Mine” Kadıköy’de yakalandı

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20 yıl hapisle aranıyordu! Ünlüleri ağına düşüren "Ponzi Mine" Kadıköy’de yakalandı

Aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan “Ponzi Mine” lakaplı Mine Mumcu’nun firarı sona erdi. Kendisini farklı zamanlarda “avukat”, “kamu görevlisi” ve “Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu” olarak tanıttığı belirtilen Mumcu, İstanbul Kadıköy’de bir kafede polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında “Ponzi Mine” lakabıyla bilinen Mine Mumcu'nun izine ulaşıldı.

Polis ekipleri, Mumcu'yu Kadıköy Suadiye'de bulunduğu bir kafede yakaladı.

HAKKINDA 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yapılan kontrollerde Mine Mumcu hakkında çok sayıda arama kaydı bulunduğu belirlendi.

Mumcu'nun farklı dosyalar kapsamında arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalandığı sırada üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulunduğu da belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLERİ DE AĞINA DÜŞÜRDÜ

Mine Mumcu'nun kendisini çevresindeki kişilere farklı meslek ve kimliklerle tanıttığı belirtildi.

Mumcu'nun bazı kişilere “avukat” ve “kamu görevlisi”, ünlüler çevresinde ise “Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu” olarak kendisini tanıttığı aktarıldı.

Helin Avşar, Ece Erken ve Semih Erdem'in de aralarında bulunduğu bazı tanınmış isimlerin Mumcu tarafından dolandırıldığı öne sürüldü.

35 MİLYON LİRALIK VURGUN İDDİASI

Mumcu'nun faaliyetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı olmadığı, Ankara'nın yanı sıra Kars, Erzincan ve Malatya'da da mağdurlarının bulunduğu belirtildi.

Çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle dolandırdığı öne sürülen Mumcu'nun gerçekleştirdiği vurgunun toplam büyüklüğünün 35 milyon liraya ulaştığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

Mumcu'nun arandığı dosyalarda “rüşvet”, “suç örgütü”, “resmi belgede sahtecilik”, “tehdit”, “kooperatif dolandırıcılığı”, “kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma” ve “yağma” gibi suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mine Mumcu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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