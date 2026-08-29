Şifa deposunun yeni sezon fiyatı rekor kırdı! Hasat bitti ama etiketi görenler şaşkına döndü!
Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Ballıköy Yaylası'nda binbir emekle üretilen coğrafi işaretli Anzer balında 2026-2027 sezonu sağım işlemleri resmen tamamlandı.
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Rize'nin dünyaca ünlü Anzer Ballıköy Yaylası'nda binbir emekle üretilen coğrafi işaretli Anzer balında 2026-2027 sezonu sağım işlemleri resmen tamamlandı.
Bölgede etkili olan soğuk havalar nedeniyle bu yıl rekoltede belirgin bir düşüş yaşanırken, toplanan ilk ürünler analiz edilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilmeye başlandı.
Laboratuvar tahlillerinin ardından yaklaşık iki ay sonra tezgahtaki yerini alacak olan balın satış fiyatı da netleşti.
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından açıklanan yeni sezon fiyat tarifesine göre tescilli Anzer balının kilogramı 7 bin TL olarak belirlendi. Yarım kilogramlık kavanozlar 3 bin 500 TL, 250 gramlık paketler ise 2 bin TL'den alıcı bulacak.
Piyasadaki taklit ve sahte ürünlere karşı vatandaşları uyaran kooperatif yetkilileri, mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilerin yalnızca resmi kanallar üzerinden coğrafi etiketli, sertifikalı ve QR kodlu tescilli ürünleri tercih etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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